‘Señora Acero 5’ de Telemundo: Carolina Miranda no pensó ser mamá tan pronto en su carrera

David Chocarro explica como ve la polémica por ser el nuevo galán de la historia

Una nueva temporada de “Señora Acero” está por llegar habrán muchos cambios. Vicenta Acero, que interpreta la actriz Carolina Miranda, se ha convertido en madre y el público podrá ver un lado completamente distinto del personaje central. Para la protagonista, esto ha significado un gran reto actoral.

“Esta temporada empieza seis años después, cosa que se me hace muy curioso a nivel actoral como logras en seis meses de tu vida envejecer seis años, no solamente físicamente si no emocionalmente. Creo que ese es uno de los grandes retos del personaje y sobre todo como te conviertes en mamá y como amas a tu hijo de la noche a la mañana es una de las cosas más bonitas que trae Vicenta esta temporada“, nos comentó Miranda de su personaje esta quinta temporada.

Carolina nunca se imaginó ser madre en la ficción a su corta edad, pero dice estar disfrutando de su personaje así como aprendiendo de su compañerito actor.

“Yo no pensé que en mi carrera fuera tan pronto mamá“, dijo la actriz bromeando antes de soltar las risas. “Muy contenta, es una cosa totalmente nueva para mi pero la verdad lo estoy disfrutando mucho. Estoy aprendiendo muchas cosas. Ari, mi hijo en la ficción que es el actor, me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado como a ser paciente, como tener precaución en ese tipo de escenas que son fuertes para él. Estoy aprendiendo con él como actuar desde otro punto más fresco, más nuevo y hasta improvisar en las escenas“.

A esta nueva temporada también se une David Chocarro al elenco principal de la narcoserie que entiende perfectamente que cada temporada va en buscar de superar la anterior.

“La producción es muy atinada porque está introduciendo diferentes personajes que terminan decantando lo inesperado y es la base del dinamismo que tiene ‘Señora Acero’… mantener el mismo formato, pero año a año van poniendo la vara más alta. Este año están trabajando con otras cámaras, con directores impresionantes y creo que el público lo agradece“, dijo el actor de origen argentino.

En la temporada pasada el amor de Vicenta, Daniel Phillips que interpretó Luis Ernesto Franco, se debatía entre la vida y la muerte y la entrada de Chocarro llega como otra figura protagónica masculina. Los fans a veces tienden a ser renuentes con los cambios pero David Chocarro nos da otra perspectiva a las cosas.

“Siempre va a tener que ver el circulo en el que te muevas. Yo anunció que voy a estar en la quinta temporada de ‘Señora Acero’ y la gente está feliz. La gente que es fanática del Luis Ernesto “El Güero” Franco no está feliz está diciendo, ‘¿dónde está mi güero?’ Es lógico y está bien porque el objetivo de estas historias es generarle algo a la gente. Los que están a favor del ‘gringo’ que no vieron mi trabajo van a entrar a ver como funciona y a ver si hay química y habrá quien no le guste seguramente. Yo no estoy acá para agradarle a todo el mundo pero si para tratar de componer el mejor personaje posible que acompañe la historia“, explicó Chocarro.

Muchas sorpresas se avecinan en la quinta temporada de “Señora Acero” que inicia el lunes 15 de octubre a las 10pm/9c por Telemundo.