Racista se disculpa tras acusar de abuso sexual a niño negro en Brooklyn

“Me gustaría disculparme con su hija y su hijo, pero no con ella”, dijo Klein (53) en relación a la madre y los dos niños, luego de observar el video. “Me han llamado racista antes y no lo soy”, agregó la mujer, que dijo ser feminista. humanista y budista, citada por New York Post.

Hasta ahora Klein no ha vuelto a tener contacto con la familia a la que acusó.

“Estaba saliendo con su madre y accidentalmente la rozó. Su madre estaba justo detrás de él”, dijo un trabajador no identificado de la tienda.