Destapan a dos nuevos técnicos extranjeros para el banquillo del Tri

La Femexfut ya tiene más opciones, aunque podrían no ser viables...

Dos manos más se levantan y se suman al argentino Diego Armando Maradona que en horas recientes dijo que prefiere dirigir a México antes que al seleccionado de su país. La cosa se empieza a poner difícil pues la Federación Mexicana de Fútbol tiene que tomar en cuenta todas las opciones que van surgiendo y los extranjeros Pedro Caixinha y José Saturnino Cardozo constituyen nuevas alternativas a los ‘nombres grandes’.

El portugués que actualmente dirige a Cruz Azul fue destapado por Rafael Baca quien dijo que sin duda alguna, el ‘Forcado‘ puede tomar las riendas de la selección mexicana pues conoce muy bien al fútbol mexicano en el que ya fue campeón con Santos Laguna.

Por su parte el paraguayo dijo a David Faitelson de ESPN: “Mucho más adelante sí como no. Estoy aquí hace 24 años, tuve la fortuna de jugar casi once, me quedaré aquí en México. Para eso hay que ganar títulos, un seleccionador tiene que ser exitoso y ganar títulos. Tiene que haber una buena relación, comunicación con la prensa, directiva, jugadores. No es fácil, pero hay que ser inteligente.”