Mujer transgénero que expuso a Carlos Vela ahora destapa a Bad Bunny

La chica transgénero no solo parece haber conquistado al futbolista mexicano, si no también al famoso reguetonero

Ale Salinas, es la mujer transgénero que dice haber tenido una conversación privada con Carlos Vela, quien le había propuesto conocerse. El futbolista ha negado dicho intercambio, pero ahora parece que Salinas ya antes había hablado con Bad Bunny.

La chica de Guadalajara expuso en su Instagram una conversación que tuvo con el cantante que empezó con un simple comentario en la red social.

“Te amo”, le escribió en los comentarios Salinas a lo que Bad Bunny le respondió, “hola hermosa”.

En los mensajes directos intercambiaron palabras y el rapero le preguntó de donde era ir a visitarla.

“Ya lo decidí, mis próximas vacaciones serán en México. ¿De qué parte de allá eres?”, dice la supuesta conversación.

Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto, pero Vela puso en duda la veracidad de la conversación negando que dicho acuerdo haya existido.

“Quiero utilizar este medio, mismo donde se me ha querido difamar. Una persona que no tengo la menor idea quien sea y que jamás he contactado por ningún medio, ha utilizado la tecnología para lograr algún objetivo personal. Respeto a todas las personas en sus creencias religiosas, políticas y preferencias personales. Lo que está mal es que la gente busque llegar a obtener algo utilizando personas con imagen pública”, explicó en un comunicado que publicó en Twitter.

Por su parte, Ale Salinas ha reaccionado a la polémica y publicó lo siguiente en sus historias de Instagram.

“De antemano muchas gracias a esas personas que hasta ahora me han mostrado apoyo y se han puesto en mis zapatos siendo quien soy, una persona que quizá con una etiqueta diferente para personas intolerantes, yo no hice nada malo, aquí solo existen dos versiones, la de él y la mía y que realmente sabemos como sucedió en sólo 3 minutos, porque es fácil lavarse las manos siendo una figura pública de alto impacto a su público, yo no, yo no tengo los medios necesarios para demostrar… solo una conversación, tomaré su misma postura y no hablaré más al respecto”, escribió.