Los ángeles y el arte de perdonar

Quizás hayas escuchado la frase: “se perdona, pero no se olvida”. Leyendo la definición del perdón dada por varios expertos, se dice que el verdadero sentimiento es cuando se recuerda el mal que alguien nos ha hecho sin que nos duela el corazón o nos afecte de cualquier forma.

En mi proceso de aprendizaje como canal de ángeles, los seres de luz me enseñaron desde el inicio que el perdón es absolutamente fundamental para poder tener una fácil y real conexión con las dimensiones superiores. “Si tu corazón está bloqueado por el resentimiento o el odio, nuestra energía no puede llegar fácilmente a ti”, me decían. Aprendí lo vital que es no permitir que esos sentimientos negativos se arraiguen dentro de mi, pues solo así es como podía permitir un tránsito fluido de la energía a través mío.

Si has sentido o sientes que debes trabajar el perdón, un ejercicio que aprendí por parte de los ángeles y es muy efectivo es el siguiente:

Concéntrate por un momento cerrando tus ojos y respirando lenta y profundamente…cuenta del 1 al 5 inhalando y del 5 al 1 exhalando. Rodéate de luz violeta. Pide a Dios Padre que te permita trabajar con el arcángel Zadquiel, el arcángel del perdón. Imagina en frente tuyo una silla cómoda. De un momento a otro aparece la persona o situación que no has logrado perdonar y se coloca enfrente tuyo, sentada en la silla. Mentalmente dile: “(nombre), te perdono. Te perdono y me perdono. Te libero y me libero. Y si en algún momento queda algún resentimiento, se lo entrego a Dios para que El lo transmute en amor”. Posteriormente verás una luz de color rosado y violeta salir de tu corazón que se dirige al corazón de la otra persona (o situación) y luego se expande completamente rodeándola en forma de burbuja. Finalmente, ella se levanta de la silla y lentamente se aleja hasta que desaparece.

Haz esto cuantas veces sea necesario y cada vez que puedas envíale bendiciones sinceras. Verás cómo todo cambia y sobre todo, cómo empezarás a sentir una maravillosa paz interior, señal inequívoca de que el perdón ha llegado a tu corazón.

En mi más reciente libro, Perdona y Vive el Presente con la ayuda de los Ángeles, te explico otros ejercicios útiles que te ayudarán a perdonar, soltar el pasado y manifestar el futuro que deseas vivir.

* Ana Mercedes Rueda es la autora de los libros “¿Por Qué Pido y no Recibo?”, “El Cielo te Habla”, “¿Por Qué No Fluye el Amor en mi Vida?” y “Perdona y Vive el Presente con la Ayuda de los Ángeles”. http://www.mensajedeangeles.com . Conéctate con ella en redes sociales: @anamercedesrueda.