Diego Luna explota por maltrato de México a la Caravana Migrante

"¡Qué vergüenza!"

Una caravana de más de 7,000 inmigrantes provenientes de Centroamérica con rumbo a los Estados Unidos han ocupado los titulares de los diarios el fin de semana, especialmente por la tensa manera en la que ingresaron a México por su frontera sur con Guatemala.

Elementos de la Policía Federal mexicana tuvieron un ríspido encuentro con los inmigrantes en su mayoría originarios de Honduras. El propio presidente mexicano Enrique Peña Nieto, envió un mensaje a la nación en el que defendió la soberanía de su país y condenó el ingreso de manera violenta de los inmigrantes.

Diego Luna fue uno de varios famosos que condenaron la actitud de las autoridades mexicanas con dureza.

“Su gobierno no me representa sr @ EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! # CaravanaMigrante”, externó en un mensaje en Twitter.

Su gobierno no me representa sr @EPN . Un país que ha orillado a tantos mexicanos a buscar suerte al norte de nuestra frontera, no puede dar la espalda a los que hoy buscan una vida mejor lejos de la pobreza y la violencia. ¡Que vergüenza! #CaravanaMigrante https://t.co/5pJlgq4UoT — diego luna (@diegoluna_) October 19, 2018

En el mismo sentido el periodista Jorge Ramos exigió a México que no se comporte como Donald Trump lo hace con los inmigrantes mexicanos.

Ocurrió lo peor. El gobierno de @epn se ha convertido, de hecho, en la policía migratoria de Donald Trump. Que poca solidaridad de México con sus hermanos centroamericanos. Lo peor: al separar a madres y niños del resto en la frontera con Guatemala, México está separando familias — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) October 20, 2018

Gael García mostró su simpatía con la Caravana Migrante retuiteando mensajes en su favor.

Tantita proporción a sus miedos irracionales. Somos un país de más de 100 millones de personas y se escandalizan por cuatro mil personas que de cualquier manera cruzarían sin tanta atención de los medios que ahora Trump propicia. Seamos dignos como país.#CaravanaMigrante — Jesús Robles Maloof (@roblesmaloof) October 19, 2018

Celebridades y personajes de la vida pública en México han pedido evitar actitudes racistas de la población y las autoridades en contra de los migrantes.