Policía abate a mujer en Times Square tras acuchillar a dos personas en ataque al azar

Las autoridades de Nueva York divulgaron el lunes la muerte de una víctima del doble apuñalamiento ocurrido en Times Square, así como la de la agresora, identificada como Patricia Cisneros, que cometió un ataque “aleatorio” debido a problemas de salud mental, y a la que disparó la policía.

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, dijo que a las 4:30 de la tarde, Cisneros, de 49 años, sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y en cuestión de 20 segundos apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años, que está ingresado en condición estable, y a una mujer de 32 años, que falleció en el hospital.

Cisneros, una mujer del distrito de Queens con un “historial de incidentes de salud mental”, corrió entonces calle arriba, hacia la estación de policía de la concurrida plaza, y fue rodeada por varios agentes, que durante los 4 siguientes minutos intentaron que soltara las armas sin éxito mientras les profería amenazas.

“No voy a soltar nada, preferiría matarlos a los dos. ¡Los mataré!”, dijo la agresora a los policías, quienes usaron unas pistolas de descarga eléctrica (taser) que “resultaron no ser efectivas” y después le dispararon con sus armas reglamentarias cuando esta avanzó hacia ellos blandiendo los cuchillos, relató la jefa policial.

Una mujer fue abatida por la policía en las inmediaciones de Times Square, en la ciudad de Nueva York.



Agentes del NYPD emplearon sus pistolas táser contra la agresora, quien amenazaba a los oficiales armada con dos cuchillos. Se presume que la mujer había apuñalado previamente? pic.twitter.com/aWgNw0evqD — Delmiro De Barrio ? (@DelmiroDeBarrio) September 1, 2026

Cisneros también fue trasladada al hospital, donde los médicos certificaron su muerte.

El suceso tuvo lugar cerca de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente concurrida de turistas, y que fue cerrada al público temporalmente.

“No tenemos razones para creer que esto fuera un acto de terrorismo”, aclaró Tisch, que no obstante reconoció que ha sido “una situación extraordinariamente peligrosa desencadenándose” en uno de los lugares más turísticos del mundo, donde en cualquier momento del día hay miles de personas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en la rueda de prensa, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, que no han sido identificadas porque aún se está informando a sus familiares, y agradeció la rápida intervención de la Policía para evitar que “un ataque horrible fuera aún peor”.

La Policía tenía registros de “incidentes” de salud mental de la agresora en 2018 y 2019, pero no constaba ningún arresto, dijo Tisch.

Según se observa en vídeos del tiroteo publicados en la red social X por testigos, Cisneros iba vestida de manera informal, con pantalones tejanos, una camiseta rosa y un bolso cruzado.

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