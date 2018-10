Lo que Camila Cabello exige en su camerino par su concierto en Puerto Rico

La cantante cubano estadounidense tiene varios caprichitos

Camila Cabello se encuentra lista para cerrar su gira mundial de conciertos “Never Be the Same Tour”, con su presentación en el Coliseo de Puerto Rico.

Esta es la primera vez que la vocalista cantará en la isla como solista, pues en 2014 se presentó en el Centro de Bellas Artes de Santurce como integrante del quinteto femenino Fifth Harmony con el cual se dio a conocer.

De acuerdo con información suministrada. Cabello donará una parte de sus ingresos del concierto a la organización humanitaria global Save the Children’s Hurricane, Maria Relief Fund, la cual trabaja en Puerto Rico brindando apoyo emocional a niños y familias afectadas tras el paso del huracán María.

El pasado 9 de octubre Camila Cabello brilló en los premios American Music Awards, al recibir los premios de nueva artista del año, colaboración del año, canción favorita de rock-pop y vídeo del año.

Lo que pide para su camerino

De acuerdo con la producción del concierto, Camila Cabello pidió para su camerino en el Coliseo de Puerto Rico:

Té para la garganta

Miel orgánica

Pita chips

Hummus

Pan pita

Jaleas de fresa y uva

Pan blanco e integral en rebanadas

Platanos maduros

Uvas sin semillas

Ensalada de atún orgánica

Galletas Oreo

Takis Chips

Tortilla Chips

Salsa Medium

Skinny Pop Corn

Pistachos

Agua Fiji

Jugos verdes

Agua destilada para un humidificador

Diet Coke

Agua de coco fría

Agua Lacroix