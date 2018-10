Tachan a actriz de ‘Like, la leyenda’, Ale Müller, de racista e ignorante por ‘tuit’ sobre Japón

Su compañera de origen japonés no tardó en reaccionar al mensaje insensible

Ale Müller, actriz de la telenovela “Like, La Leyenda“, ha armado tremenda polémica en Twitter y no es por su supuesta relación con su jefe Pedro Damián, si no por un mensaje que muchos han tachado de ignorante y racista.

La actriz se encuentra en Japón grabando algunas escenas de la serie juvenil de Televisa y Univision y parece que la ha sufrido un poco por la comida.

“Amigos, me está costando mucho ingerir alimentos japoneses… siento que estoy comiendo perro y ratas y así… Se los quería contar“, escribió Müller.

“Ignorante”, le escribió una fan.

“En ocaciones la inteligencia no va de la mano con la belleza….”, comentó otro de sus seguidores.

La actriz también recibió sugerencias de que hacer con el mensaje.

“Linda mejor borra este tuit e intenta decirlo de nuevo”, sugirieron.

“Tan solo debió decir, ‘me es difícil comer comida japonesa’. Pero bueno…”, también se sugirió.

Tan solo debió decir "me es difícil comer comida japonesa".

Fue la reacción de su compañera Anna Iriyama, que es de origen japonés, lo que sorprendió a todos.

“¿Por? Los japoneses no comen eso…”, escribió.

Después de la controversia Ale Müller aclaró el mensaje que borró.

“Amigos, no hay que tomarse todo tan en serio, es solo un decir. Perdón si ofendí a alguien, no era mi intención. Relájense un montón. Bye“, dijo.