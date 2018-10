Atleta deja a su novio por ser un agresor sexual y él toma macabra decisión

Una mentira que llegó muy lejos

Foto: (University of Utah/Utah Dept. of Corrections)

Una joven atleta de la Universidad de Utah fue asesinada a tiros por su exnovio, un criminal sexual registrado, luego de que ella terminara su relación al descubrir la historia delictiva del hombre.

La fatídica muerte de Lauren McCluskey ocurrió durante la noche de este lunes 22 de octubre en el estacionamiento del campus universitario.

De acuerdo con NBC News, la joven de 21 años estaba en su auto hablando por teléfono con su mamá, Jill McCluskey. En algún punto de la llamada, la madre de la chica notó que su hija empezaba a balbucear y, repentinamente, todo se quedó en silencio.

“De pronto la oí decir no, no, no, y creí que había sufrido un accidente. Fue lo último que escuché decir”, contó la madre de la joven en un comunicado compartido a medios.

“Me mantuve en la línea durante algunos minutos hasta que una chica tomó el teléfono y me dijo que todas las cosas de Lauren estaban en el suelo”, relató la mujer.

A las 9 p.m., se descubrió el cadáver de Lauren tirado en el estacionamiento del complejo de departamentos de estudiantes Medical Plaza, donde la joven residía.

De inmediato, las autoridades de la escuela notificaron a la policía local y comenzaron a investigar. Testigos presenciales ayudaron a identificar al exnovio de la joven, Melvin Rowland, como el autor del homicidio, a quien vieron huyendo del lugar de los hechos.

Rowland, de 37 años, solía ser pareja de McCluskey, pero la joven había decidido poner fin a la relación el pasado 9 de octubre luego enterarse que su entonces novio había estado encarcelado por intento de abuso sexual.

La Policía entonces se movilizó para encontrar a Rowland, siguiendo su rastro hasta la iglesia Trinity AME Church, ubicado a cuatro kilómetros del campus universitario.

De acuerdo con información de Daily Mail, el hombre ingresó al templo por una puerta trasera. Los agentes lo siguieron y mientras registraban el inmueble escucharon un disparo en el segundo piso.

Al subir, descubrieron el cadáver de Rowland; el hombre se había quitado la vida de un disparo.

Según informa el medio, Rowland salió con la joven estudiante, aproximadamente, un mes, durante el cual le mintió sobre su edad y tampoco le dijo que estuvo en prisión de 2004 hasta 2013 por intentar abusar sexualmente de una menor de edad.

El pasado 9 de octubre, McCluskey se enteró de la verdad sobre Rowland a través de un amigo y entonces terminó con la relación.

“Mi hija le había prestado su auto, por lo que al día siguiente de terminar, pidió apoyo a la policía universitaria para ir a recuperarlo. [Luego] lo bloqueó a él y sus amigos y presentó una denuncia por acoso ante las autoridades de la escuela”, indicó la madre de Lauren en su comunicado.

Dicha denuncia estaba siendo investigada por la policía del campus cuando el asesinato ocurrió, según dijo a NBC Dale Brophy, jefe de la policía de la universidad.

Por su parte, en su página de internet la Universidad de Utah anunció la suspensión de clases para este martes y lamentó la pérdida de la alumna.

“Lauren fue una reconocida integrante del equipo de atletismo de la universidad y una destacada estudiante quien se estaba especializando en Comunicación […] Hemos y seguiremos compartiendo nuestro apoyo a su familia en este terrible momento”, reconoció la universidad.

(Por: Al Rojo Vivo, Telemundo)