¿Qué es el adenovirus, el bicho que mató a 6 niños en un hospital de Nueva Jersey?

Hay más de 60 tipos de estos virus

En el Centro Wanaque de Enfermería y Rehabilitación de Nueva Jersey, seis niños murieron y el estado de salud de otros 12 fue calificado como grave debido a un brote grave de adenovirus. La institución tuvo que detener la admisión de otros menores hasta que finalice el brote, con el fin de evitar que la enfermedad afecte a más niños.

Existen más de 60 tipos de adenovirus, algunos más serios que otros, pero el adenovirus que mató a los niños en Nueva Jersey es el #7, capaz de provocar enfermedades respiratorias agudas y que está vinculado con la vida en comunidades.

Los adenovirus pueden atacar a personas de cualquier edad, pero en quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados o enfermedades cardiacas, pueden provocar enfermedades graves. Esto fue lo que ocurrió a los niños que murieron, internados en el hospital de Nueva Jersey por alguna otra condición de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que los adenovirus usualmente no matan. Suelen provocar afecciones respiratorias que se transmiten de persona a persona a través de los estornudos, la tos, o el contacto con la piel y con objetos contaminados, cuando luego se tocan la nariz, los ojos o la boca. Existe una probabilidad más baja de contraer un adenovirus en una piscina.

Estos virus pueden provocar desde diarrea, resfriados, conjuntivitis, fiebre, inflamación intestinal e infecciones urinarias, hasta bronquitis, neumonía o males neurológicos. Incluso después de que desaparecen los síntomas del enfermo, el virus puede continuar activo y transmitirse a otras personas.

Aunque existe una vacuna para el adenovirus #7, el tipo que resultó fatal para los niños de Nueva Jersey, está reservada para uso del Ejército, pues las condiciones de hacinamiento en que viven son un caldo de cultivo para el germen.

Algunas medidas de prevención que sugieren los CDC para evitar el contagio de adenovirus son lavar las manos con agua y jabón frecuentemente, evitar tocar ojos, nariz y boca con las manos sucias, no tener contacto con personas enfermas, permanecer en casa cuando se está enfermo, toser y estornudar con la boca y nariz tapadas, no compartir vasos ni cubiertos con otras personas y no saludar ni despedirse con besos.