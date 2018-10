Cinco cosas que quizás no sabías de El Clásico Barcelona vs. Real Madrid

El gran partido de la Liga española está cada vez más cerca ¿Con cuál vas 'Merengues' o 'Blaugranas'?

Por primera vez desde 2007, el partido que muchos consideran el mayor espectáculo del futbol mundial a nivel de clubes no contará con Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo, pero el clásico del domingo entre Barcelona y Real Madrid tendrá alicientes de sobra para ser considerado un evento casi imperdible. El partido se disputará este domingo a las 8:15 AM (PACÍFICO) / 9:15 AM (CENTRO) / 11:15 AM (ESTE).

1.- Los primeros cuatro encuentros fueron entre el FC Barcelona y el “Madrid CF”. Fue hasta 1920 que el prefijo “Real” fue concedido al club de la capital española por el Rey Alfonso XIII.

2.- El Real Madrid cuenta con el récord del mayor número de victorias en este partido, 95 por 92.

Después del triunfo blanco, 11-1, en el encuentro de la Copa del Rey de 1943, la tensión que rodeó ese duelo fue tan alta que muchos lo consideran como uno de los catalizadores de la rivalidad entre los dos equipos.

3.- El Clásico Español es garantía de goles. Desde el empate a 0 en el Camp Nou en 2002 no ha habido un choque entre el Real Madrid y el Barcelona sin al menos una diana. Desde entonces, hemos visto 152 tantos en 46 partidos, un promedio de 3.3 goles cada 90 minutos.

4.- El Madrid y el Barsa no sólo han luchado en el campo, también compiten regularmente por jugadores en el mercado de fichajes. Hay casos recientes como Neymar, André Gomes y Dani Ceballos, pero la batalla por un futbolista más famosa fue por Alfredo Di Stéfano. El Real Madrid se impuso y el resto, incluidas cinco Copas de Europa, es historia.

5.- No son muchos los futbolistas que han jugado en ambos clubes durante su carrera, pero el actual entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, es uno de los pocos que lo hicieron. Curiosamente nunca participó en un Clásico Español; durante su carrera como portero estuvo en el Real Madrid desde 1988 hasta 1991 y en el Barcelona entre 1994 y 1997.

