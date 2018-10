“Parece” que Millie Corretjer se olvida de Óscar de la Hoya y regresa a los escenarios

Mientras el "Golden Boy" ya anda con otra mujer, ella prepara material

La cantante Millie Corretjer comienza a dejarse sentir, y tal “parece” que lo hará como mejor lo saber hacer: cantando.

La artista, que ha estado inactiva desde que se casó con el extitular de boxeo Oscar De la Hoya, publicó una imagen de un estudio de grabación con un extracto de una balada titulada “Parece”.

La letra establece: “Parece que los días son más cortos, que ya no soy la misma que fui siempre, parece que la luna me sonríe, y que escuchar canciones me estremece, y cuando estoy con él ya no hay pasado, y el universo entero se detiene… “.

Es la primera publicación que hace en su Instagram desde el pasado mayo, y la primera después que trascendió que el padre de sus tres hijos tiene una relación con la modelo Anna Valencia, exparticipante de Nuestra Belleza Latina, con quien se dejó ver en la celebración de los 30 años de ella, celebrada recientemente en la ciudad de Los Ángeles.

Su aún esposo apareció recientemente con otra mujer.

La publicación de Corretjer casi alcanza los 3,000 likes, y un comentario del cantautor Tommy Torres, quien le reaccionó al tema con un “Belleza”.

Desde el casamiento de la pareja en el 2001, la vocalista de baladas mantiene una vida completamente apartada del ojo público, sin hacer expresiones sobre lo que se rumora en torno a su matrimonio, que al parecer está próximo a terminar.

Muchos han sido los altibajos en la relación entre ambas figuras, en muchas ocasiones como resultado de la adicción del exdeportista por el alcoholismo.