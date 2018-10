Aracely Arámbula, la estrella de Telemundo, deja el estrés y disfruta de Disney en compañía de sus hijos

La sexy protagonista de telenovelas también es una madre dedicada

Aracely Arámbula se ha ido a Disney con sus hijos en medio de rumores en los que señalan que Luis Miguel no ha podido tener acceso a ellos –Miguel y Daniel-. Se ha dicho que incluso el cantante lleva meses sin convivir con ellos, según declaraciones de la estrella de Telemundo para Diario Basta. De momento el cantante no ha dicho nada al respecto. Pero esto no ha detenido a la actriz para poder disfrutar de sus hijos y llevarlos a uno de los parques de diversiones más imponentes del mundo: Disney.

En una de estas imágenes la actriz compartió un pensamiento importante sobre la familia, y las raíces mexicanas de las cuales se siente orgullosa y que ha sabido transmitirles a sus hijos.

“Plaza de la Familia orgullosa de mis raíces y tradiciones mexicanas, hermoso escuchar nuestra música y ver parte de su historia en un lugar mágico como @Disney y que mejor de la mano de mis chicos mostrándoles de dónde venimos”, escribió la estrella de las telenovelas de Telemundo.

Arámbula también recalcó cómo ella siempre estará ahí para sus hijos: “Siempre tendrán mi mano para llevarlos por el buen camino y por el camino del Amor. Los Amo Infinitamente“.