Estudiantes de la escuela de Medios y Comunicaciones ganan premios literarios

Foto: High School for Media and Communications

El domingo 14 de octubre culminó la XI Feria del Libro Dominicano en New York, celebrada en el campus educativo George Washington High School. Una de las actividades de este evento fue un concurso literario dirigido a estudiantes de secundaria. La escuela de Medios y Comunicaciones (High School for Media and Communications) se llevó la mayoría de los premios, entre ellos los primeros lugares en el género Cuento.

Jarlem M. López Morel se alzó con primer lugar con “Desganada inspiración”, y Rogersy Olivo, por su lado, obtuvo el segundo lugar con “En mis brazos”. Nahomy de la Cruz y Emily Aquino fueron reconocidas con dos menciones honoríficas.

En cuanto al género Poesía, la escuela de Medios y Comunicaciones se llevó el segundo lugar, con el poema “Oda al limón”, escrito por la joven Emily Aquino, quien dijo haberse sentido muy bien con la mención honorífica en cuento, porque aunque no salió victoriosa, fue el área que más trabajó. “Sin embargo, ganar segundo lugar en Poesía fue algo muy inesperado. Hice el poema sin intenciones de enviarlo al concurso, pero mi maestro de español, el Sr. Sánchez, me puso en contacto con los versos de Neruda, y después que lo escribí, me animó a enviarlo”, dijo al preguntarle cómo se sentía después de escuchar el fallo del concurso.

Rogersy Olivo nunca imaginó que ganaría uno de los primeros puestos, pensaba que su texto no cumplía con los estándares de los jueces. “Es difícil definir cómo me sentía durante la creación de mi cuento, podría decir que al principio, en cierto modo, estaba un poco abrumada por la falta de inspiración”.

Nahomy de la Cruz, una de las menciones honoríficas, relató su experiencia en el proceso de escritura; al principio estaba confundida porque tenía una visión de dos personajes que iban a terminar siendo cristianos. “Pero la historia dio un giro completamente diferente a lo planeado”, expresó.

Jarlem M. López Morel señaló que se había criado en el mundillo de la literatura, ya que su padre es poeta y escritor. “Ganar el primer lugar se sintió realmente increíble, y más al obtener el certificado y ver mi nombre plasmado en él”.

El auditorio del campus George Washington High School se vistió de gala entre personalidades y escritores reconocidos de la comunidad, y los estudiantes de la escuela de Medios y Comunicaciones contribuyeron a la magia de la noche de premios durante el cierre de esta fiesta del libro y la cultura.

-Johanny Salcedo es estudiante de la High School for Media and Communications

Periodistas del futuro

El Diario y la High School for Media and Communications formaron una alianza para ayudar a las nuevas generaciones que aspiran a seguir carreras en la industria de medios. Todas las semanas abriremos un espacio a los estudiantes de esta secundaria para sus trabajos periodísticos.