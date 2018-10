La epidemia que le impide dormir al director del CDC

El doctor Robert Redfield no descarta que se desate una pandemia similar a la famosa "gripe española" de 1918 y que afectaría a EEUU

La temporada invernal se acerca y el doctor Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), en entrevista con CBS News, advirtió que no es descabellado que pueda darse una epidemia de gripe muy similar a la famosa “gripe española” registrada en 1918 y que cobró la vida de más de 50 millones de personas.

“Sabes, la gente me pregunta qué me mantiene despierto por la noche. Y lo que me mantiene despierto por la noche es justo lo que mencionas, la pandemia de la gripe, pues creo que es muy posible que ocurra”, confesó Redfield en la entrevista.

Según las estadísticas, tan solo en el invierno de 2017, se registraron en Estados Unidos 80,000 decesos por culpa de la influenza, el mayor número de muertes en el país causadas por gripe en las últimas cuatro décadas.

La historia registra que la “gripe española” de 1918 afectó a más de 500 millones de personas en todo el mundo y 50 millones fallecieron y de ellas, 500,000 eran estadounidenses.

Para prevenir que no ocurra una situación similar, Redfield indicó que la clave radica en la vacunación, recordando que el año pasado, fallecieron muchos niños principalmente porque no fueron vacunados.

“La inmunización es una de las herramientas más importantes que tenemos para eliminar enfermedades … en este caso, es la herramienta más importante que tenemos para minimizar la gripe… Está demostrado que las vacunas reducen en un 60% la probabilidad de que un niño muera a causa de la gripe”, recordó el doctor.