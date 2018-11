Trump defiende su video racista a pesar de las críticas de su propio partido

Donald Trump no se arrepiente de haber públicado el en Twitter el video que muestra a un migrante mexicano en una sala de tribunal sonriendo y alardeando sobre el asesinato de oficiales de policía.

A pesar de duras críticas de miembros del partido demócrata y republicano que han denunciado el video como una táctica racista antes de las elecciones, el primer mandatario respondió que este es un video duro pero “pero correcto”, reportó AP.

El video web, producido para la campaña Trump, presenta a Luis Bracamontes, un mexicano que había sido deportado pero regresó a los Estados Unidos y fue condenado en febrero por el asesinato de dos diputados de California.

“Voy a matar a más policías pronto”, se muestra a Bracamontes sonriendo en la corte mientras los subtítulos aparecen en la pantalla, “Los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país. Los demócratas lo dejaron quedarse”.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2018