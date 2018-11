Adultos mayores urgen a los jóvenes que salgan a votar en Nueva York

Además de escoger Gobernador, Fiscal y legisladores estatales, autoridades también piden a los electores responder las tres preguntas sobre los cambios en la Constitución municipal

Este martes se llevarán a cabo en el país las elecciones generales conocidas como de medio término, y las autoridades electorales de Nueva York aseguraron que el Estado está preparado para que la jornada se desarrolle con total normalidad. Cifras de ese organismo muestran que al padrón electoral se sumaron 309,647 nuevos votantes, por lo que, un total de 12,706,050 están habilitados para participar en los comicios, donde se elegirán cargos como Gobernador, vicegobernador, Fiscal General y los 150 asambleístas y 63 senadores que integran la Legislatura en Albany. En Nueva York 6,359,133 de los votantes son de filiación demócrata, 2,845,983 republicanos y casi tres millones de otros partidos.

Cheryl Couser, vocera de la Junta Electoral del Estado, aseguró además que esa entidad está presta a responder cualquier duda de los electores. “Si alguien tiene alguna pregunta o inquietud, debe contactarnos, llamando al (518) 474-1953”, aseguró la funcionaria, quien agregó que a partir de las 9 de la noche, cuando se cierren los puestos de votación, ese organismo empezará a publicar los primeros resultados.

Entre tanto, la fiscal general Bárbara Underwood, anunció que su oficina habilitó una línea de ayuda para resolver problemas con los que algunos votantes puedan encontrarse durante la jornada electoral, al igual que para recibir quejas y reclamos.

“Todos los votantes elegibles de Nueva York deben poder ejercer libremente su derecho al voto. Y si algún neoyorquino encuentra barreras para votar u otros problemas en sus sitios de votación, comuníquese con mi oficina de inmediato”, fue el llamado de la Fiscal, tras mencionar que el teléfono (800) 771-7755 y el e-mail civil.rights@ag.ny.gov serán herramientas de ayuda.

Mayores llaman a jóvenes a votar

A sus 83 años, Sixto Ramírez, quien se apresta a votar por primera vez en unas elecciones en este país y es uno de los 309,647 sufragantes que se inscribieron recientemente, hizo un llamado a la comunidad latina para que salga a votar masivamente. “Yo les pido a todos, especialmente a la gente joven, que vote para ver si hay un mejor progreso en este pueblo americano, pues como están la cosas, me preocupa que estamos llevando al país en contra de los principios que tenemos”, dijo el colombiano, quien hace poco se hizo ciudadano estadounidense.

El abuelito, quien irá a votar en Brooklyn junto a su esposa Damaris, de 78 años, destacó que haya sangre nueva compitiendo por cargos políticos y pidió a quienes confirmen su elección que trabajen fuertemente por los más vulnerables.

“Me encanta que mujeres jóvenes quieran llegar para mostrar que están capacitadas y pueden tratar de defender y atacar las cosas malas que están pasando ahora contra nuestra comunidad. Creo que ellas mienten menos que los políticos y espero que puedan sacar proyectos para que no ataquen tanto a la inmigración, para que ayuden a mucha gente necesitada con lo primordial, que es la vivienda, la salud y el trabajo”, agregó el caleño.

Asimismo, el alcalde Bill de Blasio hizo un llamado para que los neoyorquinos no dejen de lado la consulta popular de 3 puntos sobre financiamiento de campañas, la creación de una junta del presupuesto participativo y el límite de tiempos y composición de las juntas comunitarias.

“Es el día de las elecciones en Nueva york. Vayan a las urnas y lleven a un amigo, y denle la vuelta a la balota para votar sobre tres propuestas vitales de revisión de la carta magna”, comentó el mandatario local. “Recuerden que las decisiones las toman aquellos que salen a votar”.

Tres propuestas que hay que votar

César Perales, presidente de la Comisión de 15 miembros que creó la tres preguntas de la consulta para cambiar la Constitución municipal y que busca desarrollar enmiendas, pidió a los neoyorquinos que no dejen de lado los puntos de la consulta, que surgieron luego de escuchar más de 1,000 propuestas y más de cinco meses de análisis.

“Estamos presentando tres propuestas en la papeleta que son importantes para nuestra comunidad y yo no voy a decirle a los electores que voten sí o que voten no, pero lo importante es que salgan a votar”, dijo Perales.

En el tema de financiamiento de campañas, los cambios propuestos permitirían postularse a candidatos que no tienen muchos recursos, ya que aumentan los fondos públicos de ayuda a campañas y reduce las contribuciones individuales, a fin de evitar que haya favorecimientos políticos cuando un candidato gane con ayuda económica de ciertos sectores o personas.

“No podíamos cambiar otras leyes que están fuera del control de la Ciudad. Nosotros no podemos limitar el dinero que se le da a un asambleísta o un gobernador, pero como Ciudad estamos poniendo cantidades limitadas para evitar que por ejemplo un desarrollador pueda con 20 amigos dar ciertos recursos a un candidato y luego exigir favores”, dijo Perales. “La gente tiene derecho a contribuir, pero si podemos hacérselo más difícil (a grupos que se benefician de los aportes que hacen) para evitar hechos de corrupción, eso es lo que estamos tratando de hacer”.

El experto defendió también el punto sobre la creación de una Comisión de presupuesto participativo, la segunda pregunta de la consulta.

“Propusimos crear una comisión donde hubieran otras personas diferentes a las nombradas por el Alcalde y que se le dé al pueblo la oportunidad de que use una cantidad de dinero en su comunidad, en proyectos locales”, explicó el jefe de la comisión de revisión de la Carta Magna. “Esa comisión será permanente, y no es como hoy, que algunos concejales tienen proyectos de presupuesto participativo en sus distritos, pero no todos”.

Y sobre la última pregunta, sobre Juntas comunitarias, dijo: “queremos hacer más pública la manera como alguien es nombrado a una junta. Muchos no saben ni cómo se puede participar y los de hoy eran las mismas personas que llevan 20 años en esos grupos que dan consejo al Gobierno municipal en temas como viviendas”, dijo. “El Gobierno municipal tiene la obligación de consultar con las juntas comunales, pero actualmente no están representando verdaderamente a las comunidades. Por eso la idea es poner límite de 8 años y que haya variedad en su conformación. No solamente que todos sean blancos”.

Dónde obtener información electoral

Para asegurarse de cuál es su sitio de votación, la Junta Electoral del Estado invita a los votantes registrados a usar esta herramienta de búsqueda fácil: https://voterlookup.elections.ny.gov/

Los votantes en cifras

12,706,050 de votantes están habilitados para participar en los comicios

6,359,133 de los votantes son de filiación demócrata

2,845,983 son republicanos

3 millones son de otros partidos

309,647 nuevos votantes se registraron para estos comicios

Dónde pedir ayuda o hacer preguntas

La Junta Electoral del Estado ha habilitado la línea (518) 474-1953 para atender a los electores.

También pueden comunicarse a la Junta Electoral de Nueva York al 212-487-5300 o a la Junta de Elecciones del condado de Nueva York, al 212-886-2100, no solo para obtener in formación sino también para reportar quejas e irregularidades.

La Fiscalía General del estado también habilitó la línea (800) 771-7755 y el e-mail civil.rights@ag.ny.gov para pedir ayuda si tiene un problema con su voto o para reportar quejas

A través de estos links puede obtener información sobre sitios de votación

Datos para tener en cuenta