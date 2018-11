Daniel Arenas confirma salida de Televisa

View this post on Instagram

GRATITUD . Mi sentimiento y palabra favorita después de TE AMO . . Me siento eternamente AGRADECIDO esta semana no solo terminó un ciclo en un maravilloso proyecto sino tbn uno MUY IMPORTANTE en una Empresa que me abrió sus puertas creyó en mi y me permitió VOLAR✨ GRACIAS Televisa que GRAN experiencia fue crecer de la mano y materializar tantos Sueños juntos🏆 . No podría resumir en un texto la cantidad de sentimientos experiencias recuerdos personas que pasan por mi mente y corazón en estos momentos…….pero cómo la vida es MAGICA en ésta mi última escena el texto lo dice TODO💫 . . . “Y si, al final de esto se trata la vida de congelar en el infinito los momentos los instantes con las personas que le dan sentido a tu existencia porque el tiempo no se detiene los días avanzan los ciclos terminan los planes cambian y lo único que puede hacer todo eterno es el AMOR todos nos enfrentamos a más y más pruebas pero no importa qué tan lejos volemos siempre nos recordaremos Y que vayamos a donde vayamos la FAMILIA es el lugar al que siempre regresaremos……… nuestra vida aquí no termina la vida apenas comienza” . . . Soy un GRAN BENDECIDO de DIOS cierro este INCREIBLE ciclo Protagonizando el proyecto más exitoso de los últimos dos años de la empresa, bajo el mando de uno de los mejores productores que tiene la televisión latina en estos momentos (y con quien siempre soñé trabajar) siendo pareja (en mi humilde opinión) de la Mejor actriz que tiene la televisión mexicana en estos momentos, acompañado y acobijado por un elenco MONUMENTAL y sin lugar a dudas un libreto que día día nos dejó enseñanzas a todos. ✨✨✨(y si me quieren creer TODO ESTO lo Soñé TAL CUAL al pie de la letra cuando llegue a Mexico)✨✨✨ . GRACIAS vida GRACIAS Dios por tanto, como siempre pongo en tu Poder mis pasos y camino por recorrer………aún me falta TANTO por lograr vivir y sentir😊 que como dice el texto “la vida apenas comienza” . Por último GRACIAAAAAAAAS infinitas a mi PUBLICO seguidor@s fans equipo amigos y Familia que Durante todo este tiempo me han dado las fuerzas y el apoyo para lograrlo todo🙏🏼 VAMOS POR MAS que todavía me quedan ganitas🤓 . . Los AMO❤️