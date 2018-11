7 razones para conducir un Buick Regal Sportback del 2018

Buick Regal en su nuevo rediseño ofrece grandes beneficios útiles para el comprador. Estilo, comodidad y utilidad definen a esta generación

Este año realiza su entrada el Regal en su sexta generación. Representa un automóvil Premium de tamaño mediano que se encuentra disponible en estilo sportback o wagon, teniendo como característica principal su alto rendimiento.

Si eres un comprador interesado en un automóvil útil, toques exclusivos y un diseño único el nuevo Buick Regal puede ser una opción muy atractiva. Pero ¿qué hay de nuevo para el 2018?

Buick Regal Sportback 2018 presenta un rediseño completo general, manteniendo la opción del motor principal, con una notable sincronización. Pero todo lo demás que presenta el Regal 2018 es completamente novedoso incluyendo la plataforma, el cuerpo y la electrónica.

Razones para conducirlo:

7. Suite de seguridad completa equipado con tecnología y seguridad avanzada, con estándares de control de tracción y tracción total.

6. Tracción avanzada en las 4 ruedas contando con un sistema innovador el cual permite una respuesta rápida y ayuda al automóvil a mantener su tracción máxima.

5. Destacada dinámica de conducción la cual se maneja muy bien por carretera abierta. Con una suspensión sensible, y una dirección pesada y precisa, lo que hace que sea un auto maniobrable.

4. Un alto rendimiento para los dueños de las carreteras.

3. Motor turboalimentado de 2.0 litros generando 250 caballos de fuerza para los amantes de los motores.

2. Utilidad y versatilidad proporcionando aberturas de carga amplias en ambas versiones del automóvil.

1. Excelente aislamiento de ruido, manifestación de un extenso trabajo realizado. Al estar en marcha es silencioso. Contiene la aplicación liberal de vidrio acústico con sistema de audio que utiliza tecnología para la cancelación de ruido dentro de la cabina.

Además también podemos destacar:

Su interior lujoso de primera calidad, con cabina bien decorada, con materiales de alta calidad, con superficies suaves al tacto, congruentes con el diseño. Definitivamente destaca por estilo y comodidad.

El modelo TourX Wagon 2018 en su edición de vagon todoterreno.

La Sportback con una silueta muy deportiva que oculta su naturaleza versátil proyectando un aspecto agresivo y visualmente interesante. Que cuenta con un espacio de carga increíble.

No obstante, con el Buick Regal no hay opciones alternativas de motor, limitados niveles de ajuste y es un modelo no probado, esto dentro de los contras. El cual aporta un toque exclusivo al mercado, enfocándose en el valor al mismo tiempo que ofrece otras características de rendimiento y conveniencia útiles que los compradores definitivamente apreciarán.

Fuente: car-buying-strategies.com