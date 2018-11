Actriz transgénero que participó en ‘El Señor de los Cielos’ sufre de acoso

Karla Sofía Gascón ya hizo la denuncia ante los ataques

Desde su transformación como mujer, Karla Sofía Gascón, antes Carlos Gascón, ha recibido muchos ataques y ofensas en redes sociales, por lo que ya puso una denuncia ante la Policía Cibernética.

“Sí estamos en eso, pero las cosas son tan absurdas que me parece una cosa ridícula, ya ni siquiera son cosas de adultos; me parecen cosas de niños pequeños. Es absurdo, como si estuvieras hablando con cavernícolas. Da igual, es gente que no tiene cabeza, ni pies“, declaró a Grupo Cantón.

A la ahora mujer se le resbala todo lo que le digan; sin embargo, sí le molesta que las personas no tengan respeto por los demás: “No es que me hagan daño, es que me molesta que haya gente que está loca porque dice a dónde va el mundo, vamos a regresar la evolución, nos vamos a meter otra vez a las cavernas, me parece muy feo, la verdad”, dijo.

Karla Sofía, quien participará en “El Señor de los Cielos” habló sobre las fotografías en traje de baño y dijo que todavía sigue en pie la cirugía estética que se piensa hacer: “Estoy quedando tan delgada que el doctor ya no me va a poder quitar nada. Será una micro liposucción y eso me tiene emocionada porque yo creía que era una maxi. Si sale todo bien, me voy a tomar otras fotos en mini bikini”, finalizó.