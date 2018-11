Exigen a Puebla que busque a 100 migrantes desaparecidos

Defensor de derechos humanos exige al gobierno de Puebla que investigue la denuncia de desaparecidos

MÉXICO– El defensor de los derechos humanos de Oaxaca, Arturo Peimbert, quien acompaña con un equipo de trabajo a la Caravana Migrante, solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla que acelere la investigación sobre la desaparición de entre 80 y 100 migrantes a manos de hombres armados.

“Hay una denuncia ante la Fiscalía de Puebla, que hicieron algunas víctimas que lograron escapar. Se hicieron en presencia de defensores de derechos humanos y hasta el día de hoy no tenemos avances de lo que ha ocurrido”, dijo Peimbert en entrevista con este diario tras los hechos ocurridos el sábado y domingo pasados entre los municipios de Tierra Blanca y Acayucan.

La fiscalía poblana, a través de su equipo de Comunicación Social encabezado por Cristina Ortiz, dijo que “no tenían información” de si existía o no dicha denuncia judicial.

“Nosotros mantenemos la postura de que mientras no se aclare qué pasó, hay un centenar de migrantes centroamericanos de la Caravana que están desaparecidos, replicó Peimbert.

De acuerdo con el testimonio del ombudsman oaxaqueño, después de que el gobernador de Veracruz negó al éxodo el apoyo de transporte colectivo, los migrantes se echaron a andar por su cuenta para atravesar la “poligonal más peligrosa del país”. Iban sobre la carretera hacia el poblado de La Isla, aún en Veracruz, cuando se enfilaron camiones ofreciendo sus servicios a Puebla por entre 100 y 150 puestos.

“Cuando nos dimos cuenta empezamos a megafonear para advertir a los centroamericanos del riesgo para secuestros y otros delitos. Finalmente, no supimos si los tomaron o no y al día siguiente empezamos a recibir preguntas y quejas de que no encontraban a algunos familiares”, detalló. “Unos migrantes que iban en dos camiones nos dijeron que a algunos los obligaron a cambiarse de camión en Puebla y se los llevaron por la fuerza”.

En el campamento ubicado en el deportivo Magdalena Mixhuca, de la Ciudad de México donde según las autoridades se encuentran 7,000 migrantes, el representante de la Procuraduría General de Justicia local, Ricardo Albarrán, afirmó que no ha tenido “ninguna denuncia oficial” por parte de algún familiar de desaparecido. “Sólo una por un niño que se perdió aquí mismo y pronto lo localizaron”.

Personal de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la ACNUR para refugiados, psicólogos de organizaciones civiles y otros centroamericanos entrevistados coincidieron en no tener conocimiento directo de alguna persona que hubiera extraviado a los suyos bajo las circunstancias descritas en Puebla.

“Hay un montón de gente que no tiene la certeza de dónde están sus familiares, pero con el paso de los días se van reuniendo otra vez después de dispersarse en el camino por tres estados (Oaxaca, Veracruz y Puebla)”, dijo Tristán Felipe Call, de Pueblos sin Fronteras, la organización que acompaña la logística de la caravana. “Pero no podemos descartar que haya ocurrido y sólo nos queda esperar que todo se aclare”.