Programas de CUNY que prestan ayuda financiera y consejería intensiva

Diez de los 25 campus de CUNY ofrecen el Programa Acelerado de Estudios de Asociado (ASAP) que ayuda a los estudiantes desde el inicio, prestando ayuda financiera y consejería académica y profesional hasta que se gradúan

Si tus padres no fueron a la universidad o si son inmigrantes, o si tú mismo eres un inmigrante, navegar el sistema educativo puede ser un reto gigantesco.

El sistema de la City University of New York (CUNY) tenía una población de 244,420 estudiantes de pregrado y más de 274,000, que buscaban un título en general en el otoño de 2017.

Del total de inscritos, aproximadamente 32.3% son hispanos, 25.6% negros, 20.7% blancos y 21.1% asiáticos. La población estudiantil reporta 211 países de origen y habla 174 lenguas.

De acuerdo con datos recabados por la Universidad, el 35.1% nació fuera del territorio de los Estados Unidos y el 38.8% habla otra lengua aparte del inglés. Por esa razón se han desarrollado programas que ayudan a los estudiantes de color y de minorías a emprender y mantenerse en el camino hacia el éxito académico.

Accelerated Study in Associate Program (ASAP) es uno de esos programas que ayuda a muchos estudiantes inmigrantes y de minorías. Actualmente es ofrecido en 10 de los 25 campus del sistema: Borough of Manhattan Community College, Bronx Community College, College of Staten Island, Hostos Community College, Kingsborough Community College, LaGuardia Community College, Queensborough Community College, Medgar Evers College y New York City College of Technology.

El sitio web ayuda a los interesados desde los primeros pasos como la determinación de la elegibilidad. Por ejemplo parte de si eres o serás estudiante de primer año que entra a la universidad por primera vez (freshman), si eres o serás estudiante de primer año con créditos de college, si actualmente estás inscrito como estudiante de CUNY o si eres un estudiante transferido de una institución fuera de CUNY.

El formulario digital incluye otras preguntas como si ya has aplicado a los programas SEEK o College Discovery; si ya has estado inscrito en CUNY Start/Math Start y, además si resides en la ciudad de Nueva York o el estado de Nueva York. En la mayoría de los casos, la residencia en ambos debe ser de al menos 12 meses.

Aunque la entidad no registra los datos generales de la diversidad étnica dentro de las carreras ni sus tendencias, CUNY tiene algo para todos. “El cielo es el límite. Tenemos una Escuela de Medicina, una Escuela de Leyes, una de Ingeniería, todas con un cuerpo muy diverso de estudiantes”, indicó una fuente de la institución.

Desde STEM hasta Artes y Humanidades, CUNY tiene una multitud de disciplinas y grados para escoger en 24 campus instituciones en los cinco condados.

Por ejemplo el programa ASAP en New York City College of Technology acepta los siguientes ‘majors’: contabilidad, tecnología arquitectónica, tecnología química, tecnología de ingeniería civil, diseño de comunicaciones, administración de diseño de comunicaciones, ciencias de la computación, sistemas de información computacional/sistemas computacionales, tecnología de la construcción, tecnología eléctrica, tecnología del control ambiental, mercado de moda, administración de hospitalidad, servicios humanos, tecnología del diseño industrial, tecnología de ingeniería mecánica y tecnología de ingeniería en telecomunicaciones. Queensborough Community College acepta todos los ‘majors’ excepto enfermería y educación inicial.

ACE en John Jay

Otro de los programas que se deriva de ASAP es ACE, siglas de “Accelerate. Complete. Engage”.

ACE es un programa comprehensivo diseñado para ayudar a estudiantes a completar su trayectoria académica hasta lograr su grado de bachiller dentro de cuatro años. Como se basa en el modelo de ASAP, los estudiantes reciben ayuda económica, académica y apoyo personal, incluyendo una intensa asesoría académica, consejería profesional, asistencia educativa y subsidios para libros y transporte.

Los estudiantes reciben una MetroCard mensual (hasta $968 por año), un cupón para reducir el costo de los libros de texto (hasta $500 por año), exención de la matrícula (para los estudiantes que han recibido las becas Pell o TAP), un consejero y un especialista en carreras para guiarlos en el proceso desde el ingreso hasta la graduación.

Ofrece ventajas además como la registración temprana que les ayuda a obtener las clases que necesitan y que se ajusten a su horario, servicios de apoyo para el desarrollo de la carrera, becas para cursos de verano e invierno (hasta $1,650 por cuotas), red de apoyo y profesional en el campo de estudio así como la preparación para la escuela de posgrado.

Los estudiantes interesados deben cursar uno de estos majors: Antropología, Justicia criminal, Administración de justicia criminal, Criminología, Estudios de cultura y diversidad, Economía, Administración de servicios de emergencia, Inglés, Psicología forense, Examen de fraude y análisis forense financiero, Estudios de género, Historia global, Humanidades y Justicia, Justicia criminal internacional, Derecho y sociedad, Ciencias políticas, Administración pública, Sociología y Español, entre otros.

Los criterios de selección son los mismos anteriormente mencionados. Más información en el enlace: www.cuny.edu/admissions.

Pasos para aplicar al programa ASAP

Paso 1: Aplica a un campus de CUNY y contacta ASAP para asegurarte que ese campus ofrezca el programa.

Paso 2: Completa el formulario de la Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) y el New York State Tuition Assistance Program (TAP) cada año.

Paso 3: Acepta tu oferta de admisión y completa todos los requerimientos de admisión, incluyendo los exámenes post-admisión, si son necesarios. (Los exámenes son en lectura, escritura y matemáticas).

Paso 4: Atender la sesión de orientación informativa de ASAP. Contactar a las oficinas de ASAP en el campus para obtener los detalles.

Más información: http://www1.cuny.edu/sites/asap/join-asap/#join-us

Beneficios económicos

60 por ciento de los estudiantes de CUNY no pagan colegiaturas y

80 por ciento de los estudiantes se gradúan sin deuda

Fuente: CUNY