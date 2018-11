Final Libertadores: Partidazo en La Bombonera entre Boca y River termina en empate

Nada para nadie (pues no hay 'gol de visitante') y todo se decide en la vuelta en el Monumental

BUENOS AIRES, Argentina – Boca Juniors y River Plate igualaron hoy 2-2 en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores disputado en el estadio La Bombonera de Buenos Aires.

Ramón Ábila y Darío Benedetto marcaron los tantos del local, mientras que Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz, en contra de su valla, anotaron para la visita.

Ábila abrió el tanteador al minuto 34 en favor del local con un potente remate que venció la resistencia del portero Franco Armani.

Sin embargo, al minuto siguiente Lucas Pratto recibió una pelota en profundidad de Gonzalo Martínez y con un remate cruzado logró poner el empate en el tanteador.

En el minuto final de la primera etapa un tiro libre de Sebastián Villa encontró un golpe de cabeza certero de Benedetto para dejar a Boca arriba en el marcador antes del descanso.

El último tanto del encuentro lo marcó Izquierdoz, en contra de su valla, al cabecear un centro frontal sobre el área ‘xeneize’ ejecutado por Martínez.

Este encuentro se disputó este domingo, luego de que un diluvio este sábado en la ciudad de Buenos Aires obligó a la Conmebol a postergarlo.

El partido de vuelta y definitorio de esta Copa Libertadores entre los dos clubes más populares de la Argentina se disputará el sábado 24 de noviembre en el estadio Monumental.

River sólo con ventaja de campo

River Plate tendrá la ventaja de definir la final de la Copa Libertadores en el Monumental, el sábado 24 de noviembre, pero no con el valor doble de los dos goles anotados este domingo en La Bombonera (2-2).

“Para esta contienda final no entrará a regir el valor agregado del GOL DE VISITANTE. Premisa durante las fases previas del torneo (desde octavos) y, como lo viene siendo desde el 2005, año de implementación de esta regla en caso de paridad en goles, pero que no se aplica a la serie final”, publicó la CONMEBOL, en su aclaración de las normas que rigen en la final.

Sí contará Ríver, no obstante, con la ventaja de sentir el apoyo de su afición en el campo, ya que como ocurrió en La Bombonera, por motivos de seguridad y para no reducir el aforo para los socios del club local, no se permite la entrada a los hinchas del equipo rival.