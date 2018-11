Neoyorquinos pobres tendrán asistencia para calefacción en invierno

Un fondo de $372 millones estará disponible a través del estado a partir de este martes

NUEVA YORK.– Los adultos mayores de bajos ingresos residentes en el estado de Nueva York podrán contar con una subvención para cubrir los costos de calefacción durante el invierno. El gobernador Andrew Cuomo anunció que ha dispuesto un fondo de $ 372 millones para ese programa.

“A medida que se acercan las bajas temperaturas del invierno, esta administración es firme en su compromiso de ayudar a los neoyorquinos vulnerables que luchan por pagar sus cuentas de calefacción”, dijo ayer el gobernador Cuomo, durante el anunció del plan de asistencia.

Según el ejecutivo, el programa asistirá a residentes, ya sea que se trate de personas de la tercera edad con ingresos fijos o familias trabajadoras de bajos ingresos. La ayuda se mantendrá a salvo a los neoyorquinos y les ayudará a evitar tener que elegir entre comprar alimentos o pagar su factura de calefacción.

Las solicitudes para el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar HEAP serán aceptadas por los departamentos locales de servicios sociales a partir de este martes 13 de noviembre.

Un hogar puede recibir un beneficio HEAP regular de una sola vez de hasta $ 726 si es elegible. La elegibilidad se basa en los ingresos, el tamaño del hogar y el sistema de calefacción de cada vivienda. Una familia de cuatro integrantes puede tener un ingreso familiar de hasta $ 55,178 al año, o $ 4,598 al mes, y aun así puede recibir ayuda, detalló la oficina del gobernador en un comunicado.

“Se esperan precios de energía más altos este invierno y eso hace que sea aún más crucial que las personas se inscriban temprano, ya que la asistencia se otorga por orden de llegada. Sin esta asistencia, los fríos meses de invierno serían aún más fríos para muchos de nuestros compañeros neoyorquinos”, dijo el comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para Discapacitados, Samuel D. Roberts.

El año pasado, más de 1.4 millones de hogares recibieron asistencia de calefacción a través de HEAP, que está supervisada por la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York. Las solicitudes para el programa, que es 100% financiado con fondos federales, se aceptan en los departamentos locales de servicios sociales.

“Como miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, me enorgullece haber ayudado a obtener estos fondos federales vitales, que estaban en peligro de ser eliminados por la Administración de Trump”, declaró la congresista Nita M. Lowey. Los neoyorquinos no deben ser forzados a sufrir de manera insoportable temperaturas frías durante el invierno porque no pueden pagar los costos exorbitantes de calefacción”.

En ese sentido también se expresó el congresista José E. Serrano y defendió que ninguna familia debe verse obligada a sufrir durante los meses de invierno sin calefacción doméstica.

“Estos fondos federales contribuirán en gran medida a brindar asistencia a las personas y familias necesitadas en todo nuestro estado”, agregó Serrano.