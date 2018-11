Más de 80 familias de Brooklyn piden ayuda para no quedarse otra vez desamparadas

Inquilinos de nueve edificios del casero Barry Hers exigen contratos de arrendamientos para evitar ser desalojados, y el Alcalde promete no abandonarlos

Decenas de inquilinos de nueve edificios de Brooklyn, propiedad del dueño inmobiliario Barry Hers, denunciado anteriormente por usar tácticas sucias para desplazar a arrendatarios de sus apartamentos temen quedarse otra vez en la calle si las autoridades municipales no les tienden la mano. Más de 80 familias, varias de ellas hispanas, que eran desamparadas, pidieron al alcalde Bill de Blasio que los ayude, ya que están en peligro de ser desalojadas al no tener contratos de arrendamiento.

Así lo denunció este lunes Estefanía Trujillo, de la organización Flatbush Tenant Coalition, quien explicó que el casero se negó a dar contratos a los inquilinos, y en octubre pasado un juez de la Corte Suprema del Estado, en Brooklyn, emitió una sentencia en la que dio la razón al propietario, advirtiendo que los inquilinos no tenían derecho a contratos, por lo que pueden ser desalojados y su temor aumenta.

“Los inquilinos en estos edificios propiedad de Barry Hers le piden al alcalde De Blasio que cumpla con su compromiso, hecho en diciembre de 2017, de convertir estos apartamentos en viviendas permanentes y de renta estabilizada, donde las familias que anteriormente no tenían hogar tengan derecho a un contrato de arrendamiento”, comentó la activista. “El Alcalde dijo que estaba dispuesto a usar el dominio eminente si era necesario y necesitamos que el alcalde cumpla su palabra”.

La joven mencionó que durante años, Barry Hers, conocido propietario inmobiliario, “vació muchos de los apartamentos de alquiler estabilizado que posee en todo Brooklyn, sin hacer reparaciones y desalojando a familias”, al tiempo que “acumulaba un inventario de apartamentos vacantes”.

Los inquilinos denunciaron que la Ciudad contrató a una organización sin fines de lucro, supuestamente relacionada con Barry Hers, (We Always Care) para encontrar viviendas para familias que otros propietarios habían dejado sin hogar y les pagó unos $2,700 por cada familia de manera mensual en apartamentos repletos de fugas, moho, parásitos, chinches y condiciones inhumanas y ahora el casero los quiere afuera para rentar más caro.

“Somos familias y tenemos el derecho a la vivienda. Hay familias con niños, con adultos mayores y esto no es justo porque nadie debería ser desalojado y quedarse en la calle, bajo el frío, especialmente en la estación de invierno”, dijo Alison Riva, quien vive en uno de los edificios donde el casero pretende desalojar a varias familias. “Estas personas ya han experimentado el desamparo y estamos pidiendo que se les respete el derecho a la vivienda”.

El concejal Jumaane Williams se sumó a las voces de protesta y exigió acciones efectivas por parte de la Ciudad. “La vivienda es la necesidad número uno que existe en la ciudad, Hay una explosión de desamparo y no es porque no tengamos programas para desamparados, sino porque no tenemos vivienda asequible y pedimos que a estos inquilinos no los dejen sin contrato”, dijo el líder político de Brooklyn.

“Este señor Hers es un casero terrible y hace lo que sea para tener más dinero, incluso si eso significa botar a seres humanos. Este es el tipo de casero al que la Ciudad debería quitarle su propiedad, porque es un casero abusivo y como Gobierno municipal nos tiene que importar esta gente”, agregó el concejal.

Los manifestantes aseguraron que en solo 22 meses, la Ciudad le pagó a Barry Hers $17.5 millones y cuando cesó el subsidio de vivienda, las familias comenzaron a pagar sus propios alquileres, pero el propietario se negó a darles contratos de arrendamiento que hubieran garantizado su permanencia en los inmuebles.

Y al ser consultado sobre los reclamos de los inquilinos que temen volverse nuevamente desamparados, la Administración De Blasio prometió no abandonarlos y proporcionarles ayuda legal gratuita. “El alcalde de Blasio no dejará a estas familias desamparadas, y pagaremos por los abogados para que representen a estas familias en la corte de vivienda”, dijo José Bayona, vocero del mandatario local.

Intentamos obtener una respuesta del casero Hers, pero no respondió a nuestras solicitudes.

Se espera que este martes 13 de noviembre, Legal Aid Society presente una moción solicitando que se suspendan los desalojos para que puedan presentar una apelación.

Estos son los edificios afectados