Chipotle ofrece reintegro a gerente despedida por supuesta discriminación

Dominique Moran tenía razón: los muchachos solían ordenar y salir sin pagar

La empresa de comida rápida Chipotle ofreció a una gerente despedida por supuesta discriminación que se reintegrara a sus labores.

Dominique Marie Moran fue despedida el viernes al aparecer en un video viral en el que ella y otros empleados de un restaurante de St. Paul se rehusan a servir a un grupo de jóvenes afroamericanos.

En las imágenes se oye a Moran pedir a los jóvenes que paguen por su comida antes de ordenar. Los muchachos denunciaron perfil racial en el video. Sin embargo, Moran y sus compañeros tenían razón ya que Chipotle comprobó que uno de ellos tenía antecedentes de pedir comida y huir sin pagar. El hombre que denunció el racismo incluso celebraba en redes sociales cada vez que “cenaban gratis”.

La empresa se disculpó con Morán y le ofreció el trabajo de vuelta.

“Si bien no se siguió nuestro protocolo normal al servicio de estos clientes, nos disculpamos públicamente con nuestro gerente por estar en esta posición “, dijo Chipotle en un comunicado.” Seguiremos trabajando para garantizar que brindamos un lugar de trabajo respetuoso para nuestros empleados y clientes por igual”.

La mujer de 23 años dijo al Daily Mail que se tomará su tiempo para responder a la oferta de reintegro. También aclaró que no es una persona racista y que lo único que quiso fue proteger la integridad del resto de empleados.

“No estoy segura de si voy a aceptar la oferta [de trabajo] todavía. Me siento agradecida pero al mismo tiempo todavía tengo preguntas”, dijo Moran. “Las circunstancias no eran como se veían. Parecía una cosa muy odiosa y no era así”.