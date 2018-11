Consideran al mexicano Guillermo Ochoa entre los mejores porteros del mundo

A pesar de las críticas en su país el arquero del Standard de Lieja belga sigue 'rompiéndola'

En México es criticado, en Europa es alabado.

De acuerdo al Diario Marca, el portero mexicano Francisco Guillermo Ochoa está entre los mejores 16 guardametas del mundo.

En una dinámica en redes sociales, el diario puso al arquero del Standard de Lieja junto con otros 15 porteros y los colocó en una especie de eliminatoria uno contra uno, donde al final quedará el mejor de todos.

Los aficionados con sus votos decidirán qué porteros van avanzando, aunque parece que la suerte de Ochoa se quedará como el Tricolor y su maldición del quinto partido, ya que Paco Memo quedó emparejado nada más y nada menos que con Gianluigi Buffon, quien, hasta el momento, va ‘goleando’ al mexicano.

Otros duelos destacados son: David De Gea vs. Hugo Lloris, Manuel Neuer vs. Iker Casillas, Keylor Navas vs. Jordan Pickford, Thibaut Courtois vs. Allison y Kasper Schmeichel vs. Jan Oblak.