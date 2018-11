Por sexto año seguido, cine para niños en El Barrio

Se realizará en el centro Julia de Burgos

A partir del jueves próximo, 29 de noviembre, y hasta el domingo 2 de diciembre, la Hispanic Federation presentará el Sexto Festival de Cine para Niños de El Barrio, que tendrá lugar en el Centro Cultural Julia de Burgos, en Manhattan.

El Festival apunta a que grandes y chicos (pero especialmente los más jovencitos) comprendan mejor las diversas culturas de América Latina.

“Este ha sido un año de resiliencia para nuestra comunidad”, comenta la directora del Festival, Nicole Betancourt. “Este año celebramos especialmente la amistad que surge en tiempos difíciles, que nos enseña a abrazarnos, a dar una mano a quienes lo necesitan y a respetar nuestras diferencias, como lo hacen los personajes de nuestras películas. Es decir, inspirando y enseñando empatía y superando la adversidad con dignidad y amor”.

Lo que se verá en el Festival

Entre las películas que se presentarán en este Festival de Cine para Niños figurará el filme de dibujos animados Coco, de origen estadounidense, dirigido por Lee Unkrich y Adrian Molina, en español, recomendado para mayores de cuatro años. También se podrá ver El Cavernícola, una producción norteamericana, británica y francesa que dirigió Nick Park y que se ofrecerá en español con subtítulos en inglés. Esta película se recomiendo para mayores de seis años.

Otro filme para niños y niñas de más de cuatro años será Norman del Norte, dirigida por Trevor Wall, de origen norteamericano, irlandés e indio, que se proyectará en español.

Y por último, una película para mayores de 12 años. Se trata de Yo soy pepito, mexicana, dirigida por Joaquín Rodríguez que se presentará en nuestro idioma.

El Centro Cultural Julia de Burgos está ubicado en el 1680 de la Avenida Lexington, entre las calles 105 y 106, en Manhattan. Todas las actividades del Sexto Festival de Cine para Niños de El Barrio son gratuitas. Para más información, visiten www.latinochildrenfilmfest.com.

Feria de salud familiar

También quiero invitarles a una Feria de salud familiar que llevará a cabo nuestra Hispanic Federation el sábado 1 de diciembre de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Iglesia Metodista Comunidad Unida (Community United Methodist Church) en el 81-10 de la Avenida 35, en Jackson Heights.

Únanse a nosotros en un día de educación sobre el cuidado de la salud, actividades familiares, educación sobre nutrición y pruebas y exámenes gratuitos de presión sanguínea, glucosa, VIH y hepatitis C.

Pueden informarse sobre éstas y otras actividades de nuestra Hispanic Federation, llamando a nuestra línea bilingüe y gratuita, (866) -HF-AYUDA u (866) 432- 9832.

No se olviden de Puerto Rico. Les aliento a que se informen sobre la iniciativa Take Action for Puerto Rico visitando http://www.hispanicfederation.org o buscándonos en Facebook y Twitter.

Y donen a nuestro Fondo Unidos en www.hispanicfederationunidos.org

Aprovecho para darles el número de la Línea de Información sobre el SIDA, 1-800-233-7432.

¡Celebren con nosotros el vigésimo octavo aniversario de la Hispanic Federation! ¡Hasta la próxima columna!