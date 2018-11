Mark-Viverito busca reemplazar a Letitia James como Defensora del Pueblo

Durante un evento en Manhattan, la expresidenta del Concejo Municipal hizo oficial su candidatura para ese cargo que quedará vacante en enero

Tras el triunfo de Letitia James para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y su próxima salida de la Defensoría del Pueblo, Melissa Mark-Viverito acaba de anunciar oficialmente su candidatura para conquistar ese cargo, en unos comicios especiales que se llevarán a cabo en febrero o marzo del próximo año.

La expresidenta del Concejo Municipal hizo el anuncio durante un evento este martes en el Borough of Manhattan Community College, en el que aseguró que se lanzaba a esa posición para seguir defendiendo a los inmigrantes y a las comunidades más vulnerables de la Gran Manzana.

“Creo que tengo un récord de lucha y trabajo efectivo por los derechos de los neoyorquinos y me considero sin duda la candidata más calificada para asumir la Defensoría del Pueblo, en momentos en que los derechos de muchas personas están bajo ataque bajo la administración federal”, aseguró la puertorriqueña, quien estuvo 12 años el Concejo Municipal. “La gente que me conoce sabe que voy a defender a la gente de manera fuerte y agresiva, porque eso es lo que necesitamos hacer”.

La líder política también destacó que considera que ese cargo debe ser para una mujer de color y se mostró confiada en que en las próximas semanas convencerá a los electores de que ella es la mejor carta. Para competir por ese puesto ya se han postulado oficialmente los concejales Jumaane Williams y Rafael Espinal y los asambleístas estatales Michael Blake y Danny O’donnell. También suenan los nombres del excandidato David Eisenbach y los concejales Ydanis Rodríguez y Eric Ulrich.

“Letitia James es la única mujer en las posiciones más altas del gobierno y creo que debemos seguir defendiendo la representatividad de la mujer en esa oficina, en momentos en que los otros gobernantes son hombres y blancos”, dijo Mark-Viverito, advirtiendo que dará una pelea dura en las comunidades. “Yo sé que voy a ganar”, sentenció la exconcejal, al tiempo que dijo que no le preocupa el fenómeno en que se convirtió su rival Jumaane Williams, quien en las elecciones primarias para el puesto de vicegobernador obtuvo más de 600,000 votos contra Kathy Hochul, quien al final conquistó la reelección. “Esos votos no necesariamente se trasladan y sé que el electorado reconoce mi trabajo y me va a elegir a mí”.

El otro candidato hispano… hasta ahora

El concejal Rafael Espinal, el otro candidato hispano hasta ahora al puesto de Defensor del Pueblo, reconoció que su rival tiene un buen historial, pero aseguró que su momento ya terminó y se necesita sangre nueva.

“Viverito tiene calificaciones positivas, pero ella ya tuvo su tiempo como vocera del Concejo para aprovechar la oportunidad de ser un cambio. Ahora estamos en una situación que es el resultado de los liderazgos del pasado”, comentó el líder político de Brooklyn. “Necesitamos una voz fresca, que vaya a buscar cambios en las maneras de apoyar a todos los neoyorquinos y la infraestructura de nuestra ciudad”.

La asambleísta electa Catalina Cruz manifestó su apoyo a la candidatura de la puertorriqueña y la describió como “la guerrera” que se necesita para esa posición.

“Melissa tiene una trayectoria de demostrar que está dedicada a defender al pueblo y es capaz de enfrentársele al que sea, cuando la gente lo necesita. Ella estuvo con la comunidad indocumentada cuando muchos nos daban la espalda y estuvo liderando las reformas para el sistema criminal”, dijo la colombiana. “El que se lance a este puesto, es una evolución digna en su impecable carrera dedicada al servicio comunitario”.

El analista político Carlos Vargas aseguró que aunque considera que Mark-Viverito y Jumaane Williams llevarán la delantera en los comicios, por el efecto de reconocimiento que tienen en la comunidad, y que es muy probable que la expresidenta del Concejo salga airosa, advirtió que esa ventaja de ser más conocidos no garantiza nada.

“Hay que entender que esas elecciones serán unas elecciones especiales, donde siempre suele haber poca participación del electorado, pues muchos ni siquiera entienden bien el cargo y no sale el grueso de los inscritos, así que lo que definirá quien gane, será el candidato que tenga más poder de movilización de aquellos votantes que están más pendientes a la actividad política de la ciudad”, dijo el experto.

Y sobre las posibles intenciones políticas de Melissa Mark-Viverito de usar ese cargo como una manera de avanzar hacia una posible búsqueda de la Alcaldía en las próximas elecciones municipales, Vargas dijo: “Eso pudiera ocurrir, pues hemos visto que para algunas personas como Marc Green o el propio De Blasio, la Defensoría del Pueblo ha sido un trampolín para sus aspiraciones a la Alcaldía, pero ya dependerá de ella y de la gestión que siga haciendo, si es que gana”.