Salida de Letitia James disparará contienda por la Defensoría del Pueblo

Las leyes municipales señalan que deberán abrirse elecciones para ese cargo y desde ya casi una docena de nombres suenan con fuerza, varios de ellos hispanos

El triunfo que Letitia James logró en las elecciones del martes pasado que la convertirán desde el próximo enero en la nueva Fiscal General del Estado de Nueva York, dejará vacante su posición en la Defensoría del Pueblo, lo que pone a esa oficina municipal en el centro de la próxima contienda electoral para el 2019.

Según las leyes de la Ciudad, el alcalde Bill de Blasio deberá convocar a elecciones especiales para que los votantes elijan al nuevo Defensor del Pueblo, pero mientras eso ocurre, cuando James abandone el cargo, el presidente del Concejo Municipal Corey Johnson, va a “actuar como Defensor del Pueblo interino hasta que se cubra la vacante” y “será miembro de cada junta de la que el Defensor del Pueblo sea miembro, en virtud de su cargo”. También podría nombrarse a un funcionario interino que maneje ese organismo hasta que los electores decidan quién será la nueva cabeza de la Defensoría, que estará en esa oficina hasta diciembre del 2021, cuando se realicen las elecciones para escoger a todas las nuevas autoridades municipales, incluyendo al Alcalde.

Y aunque De Blasio no se ha pronunciado sobre las elecciones especiales, fuentes cercanas al proceso aseguran que los comicios podrían realizarse en febrero o, hacer un proceso regular, con primarias en septiembre y elecciones generales en noviembre.

Pero lo que sí se sabe, es que desde ya suenan con fuerza varios nombres de posibles candidatos que buscarán reemplazar a James.

Uno de ellos es el actual concejal de Brooklyn, Jumaane Williams, quien en las elecciones primarias de septiembre pasado estuvo a punto de ganar la nominación demócrata para ser vicegobernador de Nueva York. Aprovechando la plataforma que le dejó esa contienda, ya fue el primero en manifestar su intención de competir por el puesto de Defensor.

“Esta es nuestra Nueva York, y es hora de recuperarla. Como Defensor del Pueblo, lucharé para que esta ciudad sea asequible, equitativa y justa para muchos, no para unos pocos”, dijo Williams, tras mencionar sus intenciones. “La Ciudad de Nueva York tiene que cumplir su promesa de ser un faro progresista, y el Gobierno no solo tiene que legislar sino escuchar. Hay demasiados neoyorquinos de clase trabajadora que luchan, y esta ciudad les pertenece, no solo a los ricos o al lobby de bienes raíces”.

Además de Williams, entre los otros nombres que ya se han dejado escuchar como posibles contendientes destacan las expresidentas del Concejo, Melissa Mark-Viverito y Christine Queen, al igual que los concejales Carlos Menchaca, Rafael Espinal y hasta Ydanis Rodríguez.

¿Trampolín para la Alcaldía?

Y aunque esa oficina tiene un gran impacto en la defensa de los neoyorquinos, el analista político Carlos Vargas aseguró que muy seguramente no tendrá el despliegue que se presenta en otras elecciones, debido a que el electorado no tienen mucha claridad sobre lo que significa ese órgano.

“Desde las primarias han sonado con fuerza nombres como el de Jumaane y Melissa y de otros concejales que están dispuestos a tirar el sombrero al ruedo, pero lamentablemente los votantes no tienen mucho conocimiento de lo que es el puesto. Y cuando no se trata de un cargo ejecutivo o legislativo, muchas veces la gente no sale a votar”, dijo el experto negando que la Defensoría sea un trampolín real para quienes tienen intenciones de puestos más altos a nivel político.

“Eso no depende del cargo en sí, sino de la postura de la persona que ocupa el puesto, porque hemos visto que en el pasado varios defensores han intentado conquistar cargos y el único candidato que ha salido exitoso en ese empeño ha sido el alcalde De Blasio”, agregó Vargas. “No hay duda de que es un puesto importante a nivel de la Ciudad, pero el que gane tiene que crear las condiciones para su triunfo. Aquí no importan los favoritismos, pero puede quedar un latino”.

Lucía Gómez, activista comunitaria y analista, manifestó que la contienda por la Defensoría será interesante de seguir, ya que competirán figuras reconocidas que han peleado por la Gran Manzana, pero destacó que “en honor a la justicia”, el cargo debería quedar en manos de una persona de color.

“Esa oficina es la única oficina municipal que está en manos de una mujer de color, y lo justo sería que la mantuviera un hispano o un afroamericano y no un blanco, pues quitaría aun más la representatividad por la que estamos peleando”, concluyó la analista.