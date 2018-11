Tom Cruise cuenta desde cuándo se volvió fanático de las escenas de alto riesgo

El actor abraza los peligros de ejecutar sus propias escenas de acción

El actor Tom Cruise se ha destacado a lo largo de buena parte de su carrera, entre otras muchas cosas, por la habilidad con la que él mismo ejecuta sus propias escenas de acción, prescindiendo en numerosas ocasiones de la labor de los especialistas profesionales y, por tanto, protagonizando de vez en cuando algún que otro aparatoso accidente que obligaba a suspender temporalmente los rodajes.

Y como él mismo ha revelado ahora en conversación con la revista Empire, ese carácter aventurero y algo descerebrado ya empezó a asomar cuando el intérprete contaba únicamente con cuatro años de edad, el momento de su vida en el que el astro de Hollywood data la primera “secuencia de riesgo” que realizó, sin que nadie se lo pidiera, por cierto, en su casa familiar.

“Creo que la primera secuencia de riesgo que hice fue cuando me dio por saltar del tejado de mi casa. No tendría más de cuatro años, pero me las arreglé para atarme con cuerdas y sábanas nuevas. El caso es que salté y, gracias a Dios que había llovido esa mañana, porque me di de lleno contra un charco de barro y me golpeé la cabeza. Jamás lo olvidaré“, ha confesado el artista de 56 años en la entrevista.

En lugar de pensar en las consecuencias que, para su integridad física, podrían haberse desprendido de semejante percance, el entonces infante solo pudo anticipar la regañina que tarde o temprano le caería por parte de su madre antes de perder la consciencia como resultado de la fuerte colisión.

“Me quedé KO enseguida, pero justo antes de perder el conocimiento me dije a mí mismo: ‘Mi madre me va a matar cuando se entere‘“, ha añadido el protagonista de cintas como ‘Minority Report’, ‘Jack Reacher’ y, por supuesto, la saga ‘Misión Imposible’, cuya última entrega llegó a los cines algo más tarde de lo inicialmente previsto debido a que, en medio del rodaje, Cruise se rompió un pie y su correspondiente tobillo durante un salto entre dos tejados.