Ariana Grande lanza video de ‘Thank U, Next’ con famosa madre de Kim Kardashian

La cantante también hace mención de su ex Pete Davidson

Ariana Grande al fin estrenó el video musical de la canción “thank you, next” que ha estado promocionando desde hace varios días.

La intérprete de 25 años había dado avances en sus distintas redes sociales sobre el clip que hace tributo a películas como “Mean Girls”, “13 Going on 30”, “Legally Blonde” y “Bring It On”.

En el trabajo audio visual aparecen famosos como Kris Jenner, la mama de Kim Kardashian, en el papel que realizó Amy Poehler en “Mean Girls”. A su vez es una burla a si misma ya que muchos perciben a Kris como esas madres entrometidas que viven a través de sus hijas.

Otras celebridades que aparecen con Troy Sivan, Gabi De Martino, Jennifer Coolidge y más.

Al inicio también Grande hace mención de sus amores del pasado como Pete Davidson, con quien vivió un tórrido romance este año.