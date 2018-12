¡Brutal! Nicki Minaj provoca a Cardi B a seguir peleando

View this post on Instagram

#BarbieTingz ‼️‼️‼️🦄🦄🦄😤😤😤 LINK IN BIO – #GoodForm #GOODFORMVIDEO FT LIL WAYNE🍪🍪🍪🥛🥛🥛 @clermonttwins @ciciamor @iambadder @__ohsoyoujade @baddiegi__ @therealkylesister 👅😻