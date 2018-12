Mexicanos en LA cuentan qué quisieran ver durante el sexenio de López Obrador

AMLO llega en un ambiente de optimismo aunque también de expectativa debido al tema de la corrupción

Entre aplausos y algunas críticas, este sábado Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asumió el cargo como como presidente de México y su compromiso de aceptar el reto, siembra esperanza entre sus connacionales que residen en suelo estadounidense.

Ayer juró desempeñar el cargo sin mentir, sin robar y sin traicionar a los ciudadanos. Tras dichas promesas, La Opinión se dio a la tarea de preguntarle a algunos mexicanos que viven en Los Ángeles qué esperaban de este nuevo gobierno. Aquí algunos de sus comentarios:

Nombre y edad: Gerardo Rojas, 59

Lugar de origen: Ciudad de México

Ocupación: Comerciante

“Han sido muchos años de lucha; sabíamos que AMLO ganaría y temimos por un tercer fraude, pero el pueblo lo eligió y salió a votar por el como un tsunami… Como mexicano me interesa que se abata la inseguridad; uno ya no puede ir a México, porque desde que uno llega al aeropuerto le buscan en las maletas para ver qué le quitan. Con la inseguridad es imposible vivir allá’.

“México necesita desarrollo social y económico; el país ha crecido con manchas. Por ejemplo, la ciudad de México parece como si fuera otro país, a diferencia de otros estados; una cosa es el crecimiento y otra es el desarrollo”.

Nombre y edad: Félix Martínez, 39

Lugar de origen: Puebla

Ocupación: Restaurantero

“Quisiera que el gobierno acabe con el crimen organizado, la corrupción y las drogas. En realidad, no creo que cambie mucho la situación porque siempre que hay un nuevo presidente siempre ch… [perjudica] a los más jod… [menos favorecidos]”.

Nombre y edad: Laura Padilla, 51

Lugar de origen: Acapulco, Guerrero

Ocupación: Activista/Locutora

“Estamos viviendo un momento histórico con AMLO como presidente y me siento entusiasta por ver que suceda la Cuarta Transformación; como feminista me da gusto que muchas mujeres sean parte del gobierno y de la toma de decisiones y espero que la vergüenza de los feminicidios se acaba de una vez por todas”.

“En México los salarios son de vergüenza y deberían mejorar, y para los migrantes exigiremos derechos plenos porque el INE hizo la faramalla de que había invertido más dinero en el voto de los mexicanos en el exterior y al final ‘bloqueó’ [trabas en el proceso] para que se ejerciera nuestro sufragio”.

Nombre y edad: John Fernández, 69

Lugar de origen: Los Ángeles

Ocupación: Catedrático retirado

“México debe recuperar su democracia; hay mucha corrupción y debe mejorar la educación… Es un país donde debería haber un mejor nivel de vida, mejores trabajos, salud, derechos humanos y la lista es larga…el nuevo gobierno debería investigar la privatización del petróleo y las relaciones con Trump, Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio”.

Nombre y edad: Guillermo Torres, 51

Lugar de origen: Guanajuato

Ocupación: Director de Ministerio Hispano en la Diócesis Católica de Orange

“El camino que ha tenido México con relación a sus gobernantes ha sido doloroso; ellos se han dedicado a los intereses gubernamentales y se han olvidado de que su esencia es el servicio al pueblo y eso se ha perdido”.

“Líderes de entrega como [José María] Morelos, [Emiliano] Zapata se han perdido y todo el pueblo espera un signo de luz para que se tome en cuenta su dignidad y los políticos verdaderamente encarnen la misión de servir, que retornen a ser líderes en el servicio y que Dios y la santísima virgen les dé la visión para retomar el liderazgo”.

Nombre y edad: Mónica Cruz, 43

Lugar de origen: Ciudad de México, 43

Ocupación: Florista

“Ojalá que el presidente aumente los salarios, que no sea corrupto y que baje el precio de la gasolina porque la gente ya no puede sobrevivir en México… Pero lo más importante es que cambie todo para que se acabe la corrupción, porque aunque el pobre le eche muchas ganas el poco dinero que gana no le alcanza para mantener a la familia. Que se preocupen por los indígenas del sur del país y los Tarahumaras que se están muriendo de hambre y de frío o que se den una vuelta por Nayarit para ayudar a quienes lo perdieron todo con el reciente huracán”.

Nombre y edad: María Gloria Vargas, 52

Lugar de origen: Apatzingán, Michoacán

Ocupación: Ama de casa

“Si es un presidente justo va a triunfar y yo rezo porque él mire por la nación y no por sus intereses, que no sea corrupto como todos los demás y que sea una persona íntegra… Que todo los haga por Dios y que no haya [aprobación para] abortos y respeten la vida humana”.

Nombre y edad: Angelita Osorio, 76

Lugar de origen: Colima

Ocupación: Ama de casa

“La gente duda que este presidente vaya a perseguir a los que robaron al país y que los va a deja ir y perdonarlos, además de que es un masón que esta a favor del aborto y la eutanasia… Lo que mejor debería hacer es preocuparse por crear nuevos y mejores trabajos en México, por los niños y los jóvenes que no encuentran oportunidades de progresar”.

Nombre y edad: Juan José Gutiérrez, 51

Lugar de origen: Tuxpan, Jalisco

Ocupación: Activista

“Hay 35 millones de mexicanos que vivimos y trabajamos en Estados Unidos y de ellos 12 millones que pueden obtener la doble ciudadanía esperamos que el presidente cumpla sus compromisos. Primero, que 2018 sea recordado como la última ocasión en que se ‘bloqueó’ el ejercicio del voto desde el exterior [proceso complicado de sufragio]. En segundo que por primera vez en la historia el gobierno federal asuma la responsabilidad de los consulados con mexicanos que residen en Estados Unidos.

Y en tercer lugar que se haga realidad que los 50 consulados y la embajada de México en Estados Unidos sean transformadas en procuradurías de defensa de los mexicanos que enfrenten un proceso de deportación y no tengan cómo pagar a un abogado”.

Nombre y edad: Rodolfo Domínguez, 43

Lugar de origen: Morelos

Ocupación: Construcción

“El presidente dice que va a acabar con la corrupción y empezó bien quitándole la pensión que se regalaron los expresidentes, pero en México hay demasiada pobreza y yo quisiera que hubiera mejor compensación económica para los trabajadores, porque es muy ‘matado’ [cansado] salir a trabajar desde antes que salga el sol y hasta la tarde y nunca poder salir de pobre; por eso emigramos muchos”.

Nombre y edad: Leticia Santillán, 57

Lugar de origen: Ciudad de México

Ocupación: Asistente de enfermera

“Sé que un 80% de la gente apoya a López Obrador y muchas familias esperan un cambio benéfico para México. El país necesita buenas fuentes de trabajo para que la gente no tenga que emigrar; que la gente se sienta segura porque hay mucha violencia, crímenes y narcotráfico”.

Nombre y edad: Francisco Gutiérrez, 29

Lugar de origen: Irapuato, Guanajuato

Ocupación: Construcción

“Este nuevo presidente y su gobierno tiene algunas cosas buenas para beneficio de los pobres, pero están promoviendo el aborto y eso de matar vidas inocentes a mí no me parece; aparte hay otros temas fuertes que debe trabajar como la corrupción”.