Actor de Game of Thrones lamenta que no pudo cobrar un salario millonario porque su personaje murió pronto

Esa sí fue una muerte dolorosa

El actor Richard Madden, quien vuelve a triunfar estos días en la pequeña pantalla con su aplaudida participación en la serie de la BBC ‘Bodyguard’, no ha tenido reparo en echar la vista atrás para rememorar esas tres temporadas en las que formó parte del elenco principal de ‘Game of Thrones‘ hasta que su personaje, el entonces Rey del Norte Robb Stark, fue traicionado y brutalmente asesinado en el marco de esa sangrienta dinámica a la que tan acostumbrados están ya los fans de la ficción de HBO.

Y aunque el intérprete británico de 32 años no podría guardar mejores recuerdos de su paso por la aclamada producción televisiva, ahora ha revelado que estaba más que “preparado” para salir de la historia antes de que esta llegara a su término y, de esta forma, poder seguir desarrollando su carrera sin temor a encasillarse, como así ha ocurrido.

“Estaba preparado para abandonar la serie cuando lo hice. Hay que recordar que habían pasado cinco años desde el episodio piloto hasta que grabamos ese capítulo. Creo que para cualquier actor cinco años es mucho tiempo interpretando al mismo personaje. En ningún momento me sentí engañado. Tenía muy claro cómo funcionan las cosas en esa serie”, ha asegurado el artista a la edición británica de la revista GQ.

Lo único que lamenta estos días Richard Madden acerca de su temprana partida de los Siete Reinos es la posibilidad de haberse lucrado significativamente con su trabajo como consecuencia de las revisiones al alza que experimentaban los salarios del reparto al inicio del rodaje de cada temporada.

“J**r, podría haber ganado mucho más dinero, diez veces más como mínimo. Sé más o menos lo que cobran los protagonistas ahora mismo, y estamos hablando de mover el decimal bastantes lugares. Eso hubiera estado muy bien, pero al mismo tiempo pienso en todos los trabajos que he podido hacer desde que me fui y en el hecho de que ellos quizá no han tenido tantas oportunidades por su compromiso con la serie”, ha aseverado en la misma entrevista.