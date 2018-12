Niña de 9 años escribe una carta quejándose porque no hay zapatos para niñas como los de los jugadores de la NBA y consigue que los fabriquen.

La igualdad entre mujeres y hombres se debe de dar en todos los terrenos y desde todas las edades

La pequeña Riley Morrison, de 9 años, no solo es una gran aficionada al baloncesto, sino que ya ha demostrado que es una luchadora de los derechos igualitarios entre hombres y mujeres.

La fanática del equipo Golden State Warriors que quería un par de zapatillas como las que lleva su ídolo Stephen Curry, pero cuando visitó el sitio web de Under Armour para comprarlas, no las vio en la lista de la sección de chicas.

No se lo pensó dos veces y escribió una carta. Esto es lo que le contó a su jugador de basket favorito:

“Estimado Sr. Stephen Curry,

Mi nombre es Riley (como su hija), tengo 9 años y soy de Napa, California. Soy una gran fan tuya. Me gusta ir a los partidos del equipo con mi papá. Y a él le pedí que por favor me comprar el nuevo modelo de zapatillas que usas, Curry 5s, porque yo también juego y estoy comenzando una nueva temporada de baloncesto. Mi padre y yo visitamos el sitio web de Under Armour y nos decepcionó ver que no había Curry 5s a la venta en la sección de chicas. Sin embargo, los tenían a la venta en la sección de niños, incluso para personalizarlos. Sé que apoyas a las atletas femeninas porque tienes dos hijas y eres el anfitrión de un campamento de baloncesto para mujeres. Espero que puedas trabajar con Under Armour para cambiar esto porque las chicas también quieren rockear con las Curry 5s.

Sinceramente,

Riley Morrison ”

El jueves, Steph Curry tuiteó la nota manuscrita que envió a Riley en respuesta.

En el mensaje se leía que está trabajando con la marca responsable, Under Armour, para ponerlos también en la sección de chicas.

Fue dicho y hecho, los zapatos ya están allí.