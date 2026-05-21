Falleció el piloto de NASCAR Kyle Busch a los 41 años

Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series y una de las figuras más legendarias de los deportes de motor, falleció este jueves a los 41 años, según anunció oficialmente la organización de la NASCAR en un comunicado conjunto con su familia y el equipo Richard Childress Racing (RCR).

A primeras horas del jueves, la familia de Busch informó que el piloto se encontraba ingresado en un centro médico batallando contra una enfermedad grave, la cual le obligaría a perderse la tradicional carrera de la Coca-Cola 600 de este fin de semana en el Charlotte Motor Speedway.

Lamentablemente, horas después se confirmó su repentino deceso. Aunque los detalles específicos de la afección médica no han sido revelados públicamente, se reportó que durante la carrera del pasado 10 de mayo en Watkins Glen, el piloto había manifestado por radio complicaciones de salud que inicialmente se asociaron con un fuerte resfriado de senos nasales exacerbado por las fuerzas G de la pista.

Un histórico de NASCAR

Apodado cariñosamente por los aficionados como “Rowdy” o “Wild Thing”, el nativo de Las Vegas deja un vacío insustituible y un legado numérico sin precedentes en la historia de la competición.

A lo largo de una trayectoria profesional que se extendió por más de dos décadas, Busch se consagró como el piloto más laureado en las tres series nacionales de la NASCAR, sumando un récord histórico de 234 victorias combinadas.

En la máxima categoría, la Cup Series, firmó 63 triunfos y conquistó las coronas de los campeonatos de 2015 y 2019 con el equipo Joe Gibbs Racing, antes de incorporarse a su actual escudería, Richard Childress Racing, con la que disputaba su cuarta campaña consecutiva.

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