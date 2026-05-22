Niña murió torturada en su hogar de custodia en Nueva York: 3 mujeres acusadas

Tres generaciones de mujeres han sido arrestadas y enfrentan una serie de cargos en relación con la muerte de Jor’Dynn Duncan, una niña de 7 años, en Bayport, Long Island (NY).

Duncan fue trasladada inconsciente al hospital la mañana del 29 de diciembre de 2025, donde fue declarada muerta. Una autopsia determinó que falleció a causa de una infección masiva no tratada, provocada por lesiones causadas por objetos punzocortantes. En total, la Oficina del Médico Forense del condado Suffolk documentó aproximadamente 90 lesiones en su cuerpo en el momento de su deceso.

Estos hallazgos desencadenaron una investigación que ahora, cinco meses después, condujo al arresto de tres mujeres: Emily Kelly, de 50 años; su madre Barbara Renner (75) y su hija Elyssa Seymore (24).

La fiscalía alega que Duncan fue torturada y maltratada. “No se trató de un presunto acto aislado de violencia, sino de meses de presunta crueldad sistemática y abuso sádico, meticulosamente documentados”, declaró el fiscal de distrito Raymond Tierney en un comunicado. “Supuestamente, dejaron morir a la niña mientras estas acusadas observaban su deterioro. Ningún niño debería tener que soportar jamás tal horror, y buscaremos justicia para Jor’Dynn”.

Las autoridades informan que Kelly es la novia de Derrick Dixon, el padre de Duncan -quien se encuentra en prisión- y que obtuvo la custodia total de la niña en abril de 2025, después de que fuera puesta bajo su cuidado en diciembre de 2024. Los documentos judiciales no han revelado públicamente la razón específica por la cual la madre biológica de Jor’Dynn, Portia Duncan, no tenía la custodia.

Los fiscales afirman haber descubierto pruebas exhaustivas en el teléfono de Kelly desde enero de 2025 que documentan el abuso y la tortura infligidos a la niña, incluyendo inmovilizaciones prolongadas, lesiones físicas y la falta de atención médica para esas lesiones, detalló ABC News.

Tras su muerte se reveló que la víctima faltó a la escuela aproximadamente 40 días entre enero y junio de 2025. La fiscalía sostiene que Kelly inventó diversas excusas para presuntamente encubrir los abusos. La madrastra compareció ante el tribunal el miércoles y fue acusada de homicidio, detención ilegal y puesta en peligro imprudente de la vida de otra persona, entre otros cargos.

Su madre, Renner, fue acusada de homicidio involuntario y de poner en peligro el bienestar de un menor. Las autoridades señalan que, supuestamente, se le oye cantar de fondo en un video en el que se ve a Duncan forcejeando. La hija de Kelly, Seymore, fue acusada de detención ilegal y de poner en peligro el bienestar de un menor. Los fiscales alegan que Renner y Seymore discutieron supuestos encubrimientos de las lesiones de Duncan.

Las tres mujeres deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el 23 de junio. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Niños maltratados en Nueva York

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

El mes pasado una pareja Freeport (Long Island, NY) fue acusada de abusar físicamente de su bebé de tres años y de privarla de alimentos y nutrientes básicos. A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC). También ese mes Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hace más de 33 años en Long Island (NY).

En enero Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. Igualmente ese mes Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio de 2025 un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En abril Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un hispano indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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