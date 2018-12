Darán pelea sin frenos por licencias de conducir para indocumentados de NY

Legisladores estatales y activistas exigen a Albany que aprueben los permisos de manejo y el “Dream Act”, pero advierten que pese a mayoría demócrata, la tarea no será fácil porque hay muchos intereses de por medio

Falta un mes para que la Legislatura estatal en Albany comience las sesiones del 2019, y con el control en el Senado y la Asamblea, que los demócratas lograron en las elecciones de noviembre, no solo crecen las esperanzas de que se apruebe la ley de licencias de conducción para todos, sino que líderes políticos y activistas se comprometieron a dar la lucha para que finalmente ese proyecto vea la luz.

Así lo anunció este lunes un grupo de senadores y asambleístas estatales, quienes aseguraron que harán todo lo posible para que el proyecto de ley que permitiría que los más de 750,000 indocumentados que se estima viven en Nueva York, tengan acceso a permisos de manejo, sea una realidad en el 2019.

“Vamos a luchar fuerte para que el otro año Nueva York se sume a otros 12 estados, a Washington DC y a Puerto Rico, que ya permiten que las personas, independientemente de su estatus migratorio, tengan licencias de conducir, porque es humano, sensible y económicamente tiene muchas ventajas”, aseguró el senador Luis Sepúlveda.

El legislador destacó que de aprobarse la ley, no solo unos 150,000 indocumentados sacarían el documento, mejorando sus condiciones de vida y la seguridad para todos, sino que le daría al estado $26 millones en su etapa inicial y $57 millones adicionales.

Sepúlveda mencionó que aunque a diferencia de sesiones anteriores, en las que los republicanos tenían el control de la Cámara aAlta en Albany, lo que evitó que la ley fuera aprobada, esta vez los demócratas tienen el dominio, pero eso no garantiza que las cosas sean fáciles. Algunos demócratas que provienen de regiones conservadoras pudieran no apoyar el proyecto para no poner en riesgo su reelección.

“Tenemos que admitir que hay senadores demócratas que representan un área que tiene segmentos conservadores y este tema podría usarse como excusa para elegir a un republicano, por ello tenemos que educarlos y explicarles el beneficio económico que hay, pues con eso van a entender que el beneficio es para todos”, dijo el senador. “Nosotros tenemos la mayoría, pero hay fuerzas muy poderosas que se oponen a esto y no va a ser fácil todavía. Va a ser muy difícil, pero si nos unimos podemos hacer algo efectivo y si el gobernador ve el beneficio real, usualmente se involucra”.

En riesgo de caer en mano de ‘La Migra’

La senadora electa Jessica Ramos se sumó al anuncio y exigió a sus futuros colegas que respalden el proyecto, al igual que el ‘Dream Act’, que daría ayuda económica a estudiantes indocumentados que buscan seguir su educación superior.

“Cuando era bebé, mi papá trabajaba en una fábrica en Nueva Jersey y tenía que manejar desde Astoria hasta allá todos los días y un día le golpearon en la ventana del carro y era la gente de ICE. Lo detuvieron y estuvimos tres días sin saber nada de él. Ninguna familia debería pasar por eso mismo solo por no tener una licencia de conducción”, comentó la futura legisladora.

La asambleísta Carmen de la Rosa aseguró que bajo el actual clima político federal, miles de familias alrededor del estado se exponen diariamente a ser separadas porque alguno de sus miembros no tienen otra opción que manejar sin licencia para ir al trabajo, recoger a los niños en la escuela o ir al médico y a veces terminan tras las rejas.

“Es muy injusto ver que muchas personas terminan siendo detenidas y deportadas por no tener una licencia. Hace unos días visité la correccional del condado de Orange y me encontré que el 90% de los detenidos allí está por infracciones de tránsito, cuando eso no es un crimen”, comentó la dominicana. “Como progresistas no podemos permitir que esa siga siendo la realidad en este estado. Tenemos que luchar con fuerza para que se aprueben las licencias de conducción y el 2019 debe ser el año en que se apruebe ese proyecto y el del Dream Act también”.

La asambleísta electa Catalina Cruz calificó de vergonzoso que Nueva York no haya aprobado ya las licencias de conducción para todos y criticó a quienes pretenden usar la “falsa idea” de que ello afecta la seguridad, para oponerse.

“Esos son argumentos que no tienen bases y eso lo demuestran perfectamente los otros estados donde ya hay licencias para todos, porque si una persona comete un crimen, se puede identificar mejor y aumenta la seguridad. Son solamente excusas”, dijo Cruz, agregando que la falta de licencias hace que muchos indocumentados no denuncien delitos. “Una víctima de violencia doméstica que no tenga identificación, va a preferir quedarse callada por miedo a que la deporten”.

La joven política advirtió también que no va ser una tarea fácil, pero garantizó que pelearán “con uñas y dientes” para que la ley sea aprobada.

“El gobernador nos hizo una promesa y vamos a trabajar fuerte en el Senado y la Asamblea para aprobarla y esperamos que en el momento en que llegue la ley a su escritorio, no se vaya a echar para atrás y cumpla sacando su pluma y firmando”, agregó la asambleísta.

La senadora electa Julia Salazar calificó de hipócrita la manera como Albany ha manejado el tema de las licencias. “Nos mostramos como que somos un estado santuario y criticamos las políticas crueles e inhumanas de Washington, pero no pasamos legislaciones básicas como las de las licencias y el Dream Act para defender a nuestra gente. Esta vez tenemos que hacerlo, no hay excusas”, dijo la demócrata.

Vivir bajo un miedo constante

Reyna Andrew, quien llegó a Nueva York en el 2007 cuando tenía 11 años, aseguró que las licencias de conducción para personas sin estatus migratorio permanente como ella, son la diferencia entre vivir bien y tranquila o estar bajo un miedo constante que le resulta muy caro.

“Yo espero tener una mejor educación para contribuir a este país y a este estado y por eso pido que aprueben el Dream Act junto a las licencias porque he visto en mi familia personas con mucho miedo de que sean agarradas y vayan a ser deportados, y en mi caso, sin licencia, me toca irme en taxi de mi casa al trabajo cada día y gastarme $12 dólares, eso sin contar que tengo que llevar a mi hijo a la escuela o ir al supermercado. Es injusto no tener esa opción”, comentó la inmigrante.

Javier Valdés, de la organización Make the Road NY, también urgió a Albany a que apruebe las licencias de conducción y el Dream Act como escudo para proteger a los inmigrantes de los abusos y las amenazas federales.

“Estos dos instrumentos legislativos son los pasos más importantes que nuestro gobierno estatal puede tomar para mantener a los neoyorquinos inmigrantes a salvo de la máquina deshonesta antiinmigrante de Donald Trump y para garantizar el acceso equitativo a la educación superior para los jóvenes inmigrantes”, concluyó.

Los legisladores esperan que los proyectos de ley sean analizados en los primeros meses del 2019 y que vean la luz antes de que termine su período legislativo.

El impacto de las licencias y el Dream Act:

752,000 indocumentados se estima que viven en el estado de Nueva York.

150,000 se estima que se van a beneficiar.

200,000 se estima manejan actualmente sin permisos.

70,000 beneficiarios de DACA y TPS están en riesgo de perder sus licencias.

$26 millones generarían al Estado las licencias de conducción de primera mano.

$57 millones sería el impacto económico anual a largo plazo.

$1,100 millones es la contribución anual de neoyorquinos sin papeles en impuestos.

2.7% aumentarían las ventas de autos.

2% del presupuesto del Estado sería suficiente para ofrecer ayuda financiera a estudiantes universitarios indocumentados.

8,000 jóvenes sin papeles se beneficiarían de la ley para sus estudios superiores.

Estados que otorgan licencias de conducción a indocumentados:

California 2013

Colorado 2013

Connecticut 2013

Delaware 2015

Hawaii 2015

Illinois 2013

Maryland 2013

Nevada 2013

Nuevo México 2003

Puerto Rico 2014

Utah 2005

Vermont 2013

Washington 1993

Manifiestan su apoyo a licencias de conducción en Nueva Jersey:

Mientras en Nueva York líderes políticos se unían para anunciar la lucha por las licencias de conducción, en el estado de Nueva Jersey, donde avanzan las discusiones sobre ese tema en la legislatura de Trenton, se dieron cita varios activistas para manifestar su respaldo a las iniciativas, que describieron como un asunto de calidad de vida y justicia social. La semana pasada, la asambleísta Annette Quijano presentó el proyecto de ley A4743 en la Asamblea y el senador Joseph Vitale presentó el proyecto de ley S3229 en el Senado, con la creación de dos opciones para licencias de conducir.

“Para los sobrevivientes de violencia doméstica en particular, el acceso a una licencia de conducir es una herramienta esencial en el difícil proceso de establecer la independencia del abusador y mantener a los hijos. Pueden obtener la atención y los servicios que necesitan para sanarse y reconstruirse, aseguró Deb Huber, presidente interino de la organización NOW-NJ.

Asimismo, el Reverendo Sammy Arroyo, de Salvación y Justicia Social destacó que aprobar la ley de permisos de manejo es una defensa a la igualdad.

“Los proyectos de ley A4743 / S3229 ayudarán a los miembros de nuestra comunidad más marginados a participar plenamente en nuestra vida civil. Pedimos a nuestros líderes estatales que aprueben esta ley sensata y justa”, dijo el líder religioso