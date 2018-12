VIDEOS: Maradona perdió la final con Dorados, lo provocaron y reaccionó violentamente

Y eso que no estuvo ni en la banca durante el partido en San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, México – Diego Armando Maradona quería ponerse los guantes anoche tras la derrota en la Final del Ascenso MX al ser provocado por seguidores del San Luis.

Videos publicados en redes sociales mostraron al técnico de Dorados enfurecido y todo sería porque parte del público local a gritarle “Maradona se la come, Maradona se la come“.

Tras perder la final, aficionados del @AtletideSanLuis le 'cantaron' a Maradona; el DT de @Dorados se abalanzó contra ellos

En un primer video, del usuario Gabriel Saraya, se ve a Maradona escoltado por guardias de seguridad. Camina por un sitio donde hay mucha gente, y ahí de repente suelta un volado de izquierda. Una gente de Dorados lo agarra de la cintura sin que pase a mayores.

Hay otro video del usuario Guillermo Cabrera donde se ve al público entonando el cántico en contra de Diego, por el que habría soltado ese golpe. Ahí se ve como se habrían llevado a Diego del palco donde estuvo a otra parte del estadio en un elevador.

"Maradona se la…" En San Luis no quieren mucho al Diego

Pero hay un tercer video, publicado por el periodista de ESPN, Mauricio Pedroza, donde se ve a Maradona insultando a una persona, y pidiéndole a los que lo escoltan que lo dejen ir, que quiere que la persona se lo diga en la cara.

“Vení puto, vení puto, chingas a tu madre, la concha de tu madre, hijo de puta”, gritaba el ex futbolista. “Suéltenme, la puta que lo pario, yo quiero que me lo diga en la cara, quiero que me lo diga en la cara, quiero que me lo diga en la cara”.

¡LAMENTABLE lo de Maradona! El argentino gritó de groserías a los aficionados de San Luis y pedía que lo soltaran para irse a los golpes

La Comisión Disciplinaria podría tomar cartas en el asunto y castigar a Maradona, quien además no estuvo anoche en el banquillo de Culiacán por haber sido expulsado en el partido de ida.