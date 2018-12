Alejandra Espinoza y Roberto Hernández explican su admiración por Migbelis Castellanos

Ellos debutaron como presentadores de 'Nuestra Belleza Latina' y se ganaron la corona por su gran trabajo

Alejandra Espinoza y Roberto Hernández hicieron su debut como presentadores de ‘Nuestra Belleza Latina’, y se llevaron la ‘corona’ imaginaria por el excelente trabajo que hicieron ambos.

En el caso de Alejandra, quien fue la primera ganadora del reality de Univision, aun toma más valor para ella ver cómo, ahora del lado de presentadora, se corona una nueva reina, o en este caso, a la próxima comunicadora de la cadena Univision.

Minutos después de la gran final hablamos con ellos de cómo vivieron esa gran noche y estos nos dijeron.

“Migbelis representa o redondea lo que el concurso trató de llevar este año: sin talla, sin límites y sin excusas… Es una mujer que le da igual el cómo puede lucir fisicamente, tiene la presencia, la autoridad para pararse frente a cámara y decir lo que le de la gana”, comienza explicando Alejandra y sigue.

“A ella, no la limitó que las personas le pudieran decir que no vaya… Y sin excusas porque pudo haberse puesto la excusa de que ya fue a Miss Universo, sin embargo, se aventó al ruedo y lo hizo de la mejor forma posible. Cada uno de los retos nos sorprendió, cada una de las pasarelas impactó… Desde el día que la vi pararse en su audición, con la camiseta amarilla y el pantalón negro, con esa sonrisa espectacular, creo que nos cautivó a todos, es una excelente ganadora, no que las otras no lo fueran, pero el público la eligió”.

En el caso de Roberto, a quien lo habíamos visto solo de reportero o de modelo, esta experiencia lo hizo crecer profesionalmente y admirar a quien ganó este año.

“Es de admirar porque tan solo tiene 23 años, ha pasado por Miss Universo que fue una escuela que la preparó para este momento, y esta carrera es mucho de momentos. A lo mejor no fue su momento en Miss Universo, y llegó con el cuchillo en la boca para demostrar desde el primer día que venía por esa corona”, asegura.

Ambos se tomarán un descanso después de 11 semanas intensas en pantalla con ‘Nuestra Belleza Latina’, y unos meses previos de preparación. En el caso de Alejandra irá a Puerto Rico, San Diego, y pasará por primera vez las fiestas en la casa de Los Angeles que comparte con su esposo Aníbal Marrero y su hijito Mateo.

MIRA AQUÍ LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

Loading the player...