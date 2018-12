Creyó que había tenido sexo con el novio, pero en realidad era un amigo de él

"Me siento violada. Esto se siente mal. Pero no sé si es ilegal"

Una joven de Indiana busca justicia después de ser abusada sexualmente por un amigo de su novio.

En enero de 2017, Abigail Finney, estudiante de Purdue University, denunció que fue violada cuando dormía. La joven se había retirado a su habitación mientras su novio y amigos bebían mientras pasaban el tiempo con videojuegos.

La joven aseguró que en algún momento de la noche sintió que la abrazaban por la espalda. Ella creyó que se trataba de su novio. El abrazo pasó a caricias más intensas y al final tuvieron relaciones sexuales. Finney fue al baño al terminar, pero a su regreso encontró Donald Grant Ward, el amigo de su novio en la cama.

“Recuerdo que me sonrió. Fue una imagen extraña. Me puse frenética. No sabía lo que estaba pasando”, dijo Finney a Buzzfeed.

La joven luego se dio cuenta que su novio estaba dormido en su propia habitación. Finney iría a un hospital junto a su pareja y denunció a Ward. La joven tenía dudas del futuro del caso debido a que las relaciones sexuales fueron consentidas.

“Me siento violada. Esto se siente mal. Pero no sé si es ilegal”, dijo la joven a personas cercanas.

El estudiante fue arrestado bajo cargos de violación, pero ganaría la batalla legal debido a que en Indiana no hay delito de abuso sexual por la figura de fraude de identidad. El único castigo a Ward fue la expulsión de la universidad.

Finney dejó sus estudios por un semestre y en la actualidad recibe terapia.