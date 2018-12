Jesenia Hanif es la ganadora de Quinceañera el reality de ‘Despierta América’

Todos los detalles de la gran final

Después de 8 semanas de experiencia, aprendizaje y desafiantes pruebas, ‘Quinceañera, Un Sueño Cumplido’, el reality de la última hora de los martes de ‘Despierta América’, tiene su ganadora: Jesenia Hanif, la joven que sueña con convertirse en una mujer de negocios.

Tal como te contamos, este martes pasado terminó la primera temporada del reality del show matutino de Univision, que busca destacar lo mejor de nuestra juventud. De las 10 competidoras, que se eligieron en un casting de más de 700 niñas, solo llegaron 3 a la final, Yenisse Sevilla, Vanessa Cruz y Jesenia Hanif, quienes tuvieron sus soñadas fiestas de 15 cortesía de Univision y además cada una se llevó un premio.

La final estuvo llena de emociones y sorpresas para las jóvenes que con su esfuerzo y dedicación pasaron 8 semanas de pruebas. Las recibieron con la sorpresa de Nacho, quien interpretó su reciente estrenado: ‘Déjalo’.

Luego vino la presentación de la anteúltima prueba que observó, analizó y calificó el jurado formado por la doctora Jennifer Peña; Lucerito Ortiz y su presidenta, María Antonieta Collins.

Yenisse Sevilla, quien como recordamos quiere ser abogada, fue asistente de un abogado. Escuchó el caso de una mujer que fue sometida a todo tipo de abusos de parte de su ex esposo -algo parecido a lo que vivió ella de pequeña en su hogar- y le llevó el resumen a su ‘jefe’.

Yesenia Hanif, quien sueña con ser una mujer de negocios, presentó una campaña en una agencia de publicidad, para la venta de un producto de limpieza. La desarrolló desde el principio y se enfrentó a un grupo de publicistas.

Vanessa Cruz, quien sueña con ser veterinaria e incluso ayuda en una fundación de animales, trabajó en un acuario, compartió con mantarrayas, y entrevistó a la entrenadora de las mismas.

Pero no todo había terminado allí para las niñas, quiénes estaban felices, pero nerviosas por saber quién se llevaría el primer, segundo y tercer lugar.

Tal como en casi todos los concursos, en especial los de belleza, finalizó con una pregunta. La misma para las tres, que debían responder en 30 segundos: ¿Qué harían si pudieran ser invisibles por un día?

“Si pudiera ser invisible por un día ayudaría a las personas abandonadas por el mundo… Ser la persona invisible que le de comida, que les lleve el doctor, que le ponga dinero en sus bolsillo…”, dijo Yenisse.

Algo muy parecido eligió Yesenia, pero le dio un enfoque de negocios: “Viajaría a un país de bajos recursos, ayudaría a personas enfermas porque al ser invisible no podría me enfermar… Traer recursos y distribuirlos a esos países de bajos recursos”.

A Vanessa le ganaron los nervios, y su respuesta terminó jugándole en contra: “Sin que nadie me vea, puedo ir a muchos lugares sin que nadie me vea, puedo ir a visitar otros lugares que nunca he conocido”.

Llegaba el final y luego de cada una recibir a sus mentores y las palabras amorosas de las jueces, con una María Antonieta muy emocionada, Carlos Calderón y Karla Martínez comenzaron a dar los nombres de las ganadoras.

Vanessa obtuvo el tercer lugar, que además de la fiesta de 15, el vestido de Macys y regalos extras, se llevó el viaje para dos personas a su ciudad favorita de Estados Unidos.

Yenisse se quedó con el segundo lugar, quien además la fiesta, vestido y regalos varios, obtuvo los 25 mil dólares para sus estudios y la sorpresa se la llevó cuando su mentor,John Couch, le dobló el premio con 25 mil dólares más en nombre de Apple.

La gran ganadora fue la futura mujer de negocios, Jesenia, quien con su primera prueba de venta de jugos en su supermercado, fue sorprendiendo por su habilidad, y crecimiento. Ella se lazó con los 50 mil dólares para estudios y por supuesto, como las otras dos niñas su fiesta, su vestido y regalos extras.

Luego del éxito y haber logrado el objetivo de resaltar y premiar lo mejor de nuestra juventud, ya Univision estaría pensando en hacer el año próximo una nueva temporada, y por qué no, que termine siendo un show en si.

REVIVE AQUÍ LA FINAL: