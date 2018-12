Por qué Hawaii fue el estado más saludable de EEUU en 2018

La obesidad es el principal problema de saluden el país

Según el informe anual de la United Health Foundation para 2018, Hawaii fue el estado más saludable de EEUU en 2018.

Mientras Massachusetts, Connecticut, Vermont y Utah ocuparon en ese orden los lugares del segundo al quinto en el ranking de los más saludables, los estados menos sanos del país se concentran en el sur y fueron Arkansas (lugar 46), Oklahoma (47), Alabama (48), Mississippi (49) y Louisiana (50).

Tres factores fundamentales lograron esta clasificación para el estado de Aloha: sus bajos niveles de obesidad, su escasa contaminación del aire y las reducidas tasas de trastornos mentales entre su población.

No obstante, de acuerdo con este ranking de salud nacional, no todo es un paraíso en Hawaii, pues hay una tendencia a no vacunar a niños y adolescentes, el consumo de alcohol ha aumentado en 7 por ciento en los últimos cinco años y la diabetes se incrementó un 40 por ciento en los adultos en el lustro más reciente.

En general, el principal problema de salud en el país es el alto índice de obesidad, pues afecta a más del 30 por ciento de los adultos estadounidenses y provoca otras enfermedades graves como padecimientos cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Otros factores que preocupan a los profesionales de salud es el incremento en las muertes por suicidio y drogas, que a su vez están provocando un aumento en las muertes prematuras en todo el país.