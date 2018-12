En el mundo de las proteínas, no todo es carne

Cuando hablamos de proteínas, no todo es carne. El reino vegetal también ofrece excelentes opciones que brindan nutrición de alta calidad y, además, son bajas en calorías.

Si entre tus propósitos de Año Nuevo está bajar algunas libras o estás haciendo lo posible para no ganar más durante estas fiestas, estas son algunas de las mejores proteínas vegetales para perder peso y ganar músculo, recomendadas por los expertos de Eat This, Not That!

Espinacas

Además de su gran cantidad de proteínas y vitaminas A y C, las espinacas son tan bajas en calorías que una taza de estas hojas te ofrece la misma cantidad de proteínas que un huevo duro, pero con la mitad de calorías. Lo mejor es comerlas cocidas para que tu cuerpo pueda absorber y aprovechar mejor sus nutrientes.

Guayaba

Sorprendentemente, la guayaba es la fruta más rica en proteínas. Cada taza contiene cuatro gramos de proteínas y nueve de fibra, además de una gran cantidad de vitamina C, más que la naranja. Así que la próxima vez que la veas en el supermercado, no la menosprecies.

Chícharos

Literalmente, los chícharos son unos pequeños gigantes. En una taza aprovecharás ocho gramos de proteínas con tan sólo 118 calorías. Su alto contenido de vitamina C fortalecerá tu sistema inmunológico en este frío invierno.

Frijoles

En cualquiera de sus colores, los frijoles sin ricos en proteínas, vitaminas, minerales y antioxidantes, por lo que son buenos para tus músculos y para tu cerebro. Su digestión es lenta, por lo que la sensación de saciedad se prolongará convenientemente durante el día.

Lentejas

Una sola taza de lentejas contiene la misma cantidad de proteína que tres huevos, pero con menos de un gramo de grasa. Son muy efectivas para sentir saciedad.

Semillas de calabaza

Tostadas o al natural, las semillas de calabaza ofrecen una alta cantidad de proteínas, grasas saludables, fibra y energía. No pueden faltar en tu dieta para bajar de peso.

Nueces de la India

Proteínas, fósforo, calcio, cobre y magnesio son algunas de las maravillas que contiene esta semilla. Especialmente si haces ejercicio regularmente, el magnesio de estas nueces ayudan a prevenir los molestos calambres musculares, los dolores de cabeza, el estreñimiento y el insomnio.