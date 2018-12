Lo señalan por desaparición de su esposa, y él hace un Facebook Live para defenderse

Conrad Cruz Rodríguez lanza fuertes advertencias a quienes lo están acusando de asesino

PUERTO RICO – Tranquilo y desde una residencia, Conrad Cruz Rodríguez, esposo de la desaparecida Rebeca Johann Roldán Nieves hizo un Facebook Live en el que le hizo fuertes advertencias a quienes lo están acusando de asesino.

Y es que la joven de 22 años, quien lleva desaparecida 11 días, fue vista por última vez por Cruz Rodríguez, según versiones de la madre de Rebeca Johann.

Ambos llevaban separados dos años, pero esa noche del domingo compartieron juntos con su hijo de cuatro años.

En el video, de una duración de 11:34, Cruz Rodríguez alega que su celular y redes sociales están intervenidos por agentes que investigan el caso.

“A todas las personas que, supuestamente, son amigos míos y se están dedicando a buscar fotos y videos del 2012 y cosas para tratar de verme mal, les lamento decir que mi Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram, celulares están intervenidos y están siendo rastreados”, sostuvo.

“Si tú me amenazas, yo me siento intimidado, mi familia se siente intimidada ante ti, te van a investigar y vas a pasar un mal rato. Te van a sentar en la silla caliente y vas a tener que decir por qué me estás difamando, por qué estás hablando mier…”, añadió.

La joven desapareció el domingo 16 de diciembre, un día antes de concretar el divorcio con Cruz Rodríguez, tras denuncias por violencia doméstica y hasta de amenazas de muerte, según sus padres. La última orden de protección venció hace unas semanas, indicó la madre de Rebeca Johann, Carmen Nieves.

“Todo el mundo está hablando mierda y nadie está aquí, pasando lo que yo estoy pasando. Yo atendí hoy a tres canales de televisión y di la entrevista tranquilamente, voluntariamente. Yo no voy a cerrar ningún Facebook, yo no me voy a esconder a nadie. El que nada debe, nada teme”, dijo.

Asimismo, aseguró que él nunca recibió notificación alguna del tribunal para acudir y completar el proceso de divorcio.

“Que yo tenga mi manera de hacer las cosas diferentes a ustedes no me quiere decir hacer un loco”, sostuvo antes críticas recibidas.

Esta tarde el Departamento de la Familia removió al menor de cuatro años de la residencia de su padre, informó Noticias WOLE 12.

Sobre esto, reveló que la custodia del pequeño la tienen sus padres, personas “retiradas, serias y de clase media”.

“Yo mañana voy a defender los derechos de mi hijo a cuesta de lo que sea”, adelantó, aunque sin dar más detalles de cómo lo haría.

“Ahora mismo yo estoy tratando de tener la fortaleza más grande del mundo para no ponerme a demostrar lo que no le tengo que demostrar a ninguno de ustedes”, dijo con voz entrecortada.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para requerirle a la ciudadanía que eviten tratar de ofenderlo.

Además, pidió a “no disfrutar del dolor ajeno”, pues alega que hay gente que está celebrando que el Departamento de la Familia haya removido a su hijo del hogar. También solicitó un detente a los comentarios de “asesino” y “basura”.

Sobre las fotos que circulan en las redes sociales de él junto a su hijo y que adjuntaba a mensajes amenazantes a la desaparecida, advirtió de posibles consecuencias legales.

“A los menores se respeta. A los payasitos que están robando fotos de mi Facebook saben que eso es un delito. Y el que esté robando fotos de mi Facebook y poniéndole caras a mi hijo no saben en el problema que se están metiendo… Los payasitos que se están robando fotos de mi Facebook con el nene y haciéndome ver mal, tengan mucho cuidado porque les puede ir mal legalmente… Tú me faltas el respeto, yo te falto el respeto, tú me respetas, yo te respeto”, dijo.

“Lo único que pido es respeto, simple. Al menor no me lo involucren, el menor es sagrado”, añadió.

En el transcurso del video ironizó sobre “la fama” que ha obtenido en un solo día.

“Aparecemos en todos los canales, si quieren mi autógrafo o quieren mi selfie, pues ya saben”, expresó.

El joven se puso a disposición de entrevistas porque “el que nada debe, nada teme”.

Al final, volvió a hacer la advertencia sobre comentarios en su contra “si no quieres que te visiten, porque Forenses está investigando”.

“Después no digan ‘ese es asesino y es chota también’. No papá, ni soy chota, ni soy asesino, así que cójanlo suave”, insistió.

Aparentemente, el video fue borrado posteriormente.