¿Trump ordenó a su jefe de Gabinete a hacer algo ilegal?

John Kelly dejará su puesto en enero

Las dudas sobre la renuncia de John Kelly, jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, siguen aumentando, aunque el general retirado caclaró algunas en una larga entrevista a The Angeles Times.

El funcionario, quien dejará su posición el miércoles, dijo que el mandatario nunca le ordenó hacer nada ilegal.

“Si me hubiera dicho: ‘Hazlo o te despiden'”, Kelly insistió en que habría renunciado, y agregó que le dijo a Trump que “lo último que creo que necesitas en el jefe de Gabinete es alguien que mira cada tema a través de una lente política”.

El militar reconoció que el republicano presiona sobre ciertas decisiones, pero sus asesores y otros colaboradores buscan orientarlo para evitar que concrete todas sus idea.

“¿Por qué no podemos hacer (algo) de esta manera?”, dijo Kelly sobre preguntas del presidente Trump respecto a temáticas que no especificó, pero agregó que explicaba las consecuencias y ninguna acción ilegal se llevó a cabo, “porque no lo haríamos”.

Kelly afirmó que el muro fronterizo no es tal como lo afirma el mandatario, ni siquiera será tan alto como se ha mostrado con los prototipos en San Diego, California.

“Para ser sincero, no es un muro”, afirmó el funcionario. “El presidente todavía dice ‘muro’, muchas veces, pero francamente él dirá ‘barrera’ o ‘cercas’, ahora está tendido hacia alambrado de acero… pero dejamos un muro de concreto sólido al principio de la administración, cuando preguntamos a las personas qué necesitaban y dónde lo necesitaban”.

Kelly indicó que el paíse tiene serios problemas de inmigración y acusó a Jeff Sessions de complicarlos al aplicar su política de separación familiar en la frontera.

“Lo que sucedió fue Jeff Sessions, él fue el que instituyó el proceso de tolerancia cero en la frontera que resultó en la detención de las personas y la separación de la familia”, afirmó. “Él nos sorprendió”.

Kelly será reemplazado por Mick Mulvaney, director de la Oficina de Administración y Presupuesto.