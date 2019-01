Dayanara Torres: “Mira Quien Baila fue una llavecita que me abrió todas estas bendiciones”

Además cuenta que sus hijos son fans de su novio

Dayanara Torres está emocionada y ansiosa porque este próximo domingo 6 de enero, a las 8/7 Pm Centro por la cadena Univision, regresa a su puesto de jueza de ‘Mira Quién Baila’, el reality que le cambió la vida por completo, no solo por haber ganado y llevar ya tres temporadas trabajando, sino porque hasta le dio suerte en el amor.

En exclusiva hablamos con Dayanara, quien por primera vez cuenta cómo ‘Mira Quién Baila’ fue la puerta hacia la felicidad y hasta nos confiesa que sus hijos no solo se llevan bien con su prometido, Louis D’Esposito, sino que además hasta ¡son sus fans!

Pregunta: Tercera vez en ‘Mira Quién Baila’, una como participante y dos como juez…

Dayanara Torres: Feliz de estar aquí, poder ser jurado, de los tres (ella, Casper Smart y Yuri) yo soy la que lo viví, la que estuve en sus zapatos, la que lloré, la que me dolió, la que entiende por lo que están pasando porque no soy una persona técnica, no he tomado clases de baile en mi vida, por eso creo que ese es el lado diferente que le voy a traer a la situación, y que me llenen como yo lo vivía.

P: Se supone que esta vez, al ser más corto, el desafío es mayor, y la exigencia es más grande, ¿así lo tomarás?

D.T.: Como me lo habían indicado era gente que ya lo había hecho, pero no creo que así sea, son como nosotros. Es un tv show, es parte de, y he hablado con algunos que están entusiasmados, y el tema es gozárselo. Son 6 shows, la competencia se va a acelerar, darle la energía desde el principio, están muy emocionados, contentos, se nota que es un grupo que se quiere, son como una familia ya, y eso me gusta.

P: Desde que participaste en ‘Mira Quién Baila’ tu vida ha dado un giro muy grande tanto en lo personal como en lo profesional, ¿el show te trajo suerte?

D.T.: A ese hombre, Nelson Ruíz (Vice Presidente y Senior Productor Ejecutivo de Entretenimiento de Univision), ¡yo le debo todo!… Y a mis hijos que me dijeron que lo hiciera, y gracias a Dios que lo hice porque ‘Mira Quién Baila’ me abrió las puertas para todo, primero de mi cuevita donde estaba tranquila, dedicándome a mis hijos, abrirme de nuevo, estar totalmente accesible, ganar este concurso para mi fundación, y justo Puerto Rico habiendo pasado por el huracán que en ese momento le estaba devolviendo un poquito de alegría… Y de ahí en adelante comerciales, que si para el pelo, Loreal, he hecho varias campañas.

P: También te modificó en lo personal esto de animarte a rescatar a la mujer y ¡te enamoraste!

D.T.: El tiempo de Dios es perfecto y todo vino en consecuencia, el estar más despierta, mirando la vida diferente abrió esa puerta también, que por muchos años estuve esperando, y estoy feliz. Mis hijos están felices, ha sido demasiado, ‘Mira Quien Baila’ fue una llavecita que me abrió todas estas bendiciones que me han llegado.

P: Te veíamos en las redes sociales compartiendo en familia las vacaciones: con tus hijos y tu novio, ¿cómo es esa relación?

D.T.: Esos niños más fans de ese hombre no pueden ser, no pudo haber sido mejor, ellos son fans de Marvel, Louis D’Esposito es el presidente y sabe secretos que otros no saben, están en la gloria y felices, felices por mí porque es un hombre que me escucha, se llevan súper bien, estamos todos felices.