Alejandra Guzmán lista para ‘La Voz’: “Ya no hay tantas oportunidades en la música”

Este próximo domino 13 de enero a las 9/8 PM Centro estrena por Telemundo ‘La Voz’, la primera vez que este reality tan exitoso se hace en español en Estados Unidos. Bajo la conducción de Jorge Bernal y con Luis Fonsi, Wisin, Carlos Vives y Alejandra Guzmán como coach, buscan resaltar ese talento latino que merece y necesita una oportunidad.

En exclusiva hablamos con la única mujer de los coaches, quien nos comparte qué es lo que busca en su ganadora, balconea a sus colegas que dice que le hacen trampa y confiesa que las voces perfectas la aburren.

Pregunta: Nuevo reto en tu carrera, ser la única coach femenina en el primer ‘La Voz USA’ en español.

Alejandra Guzmán: Me da muchísimo gusto, estoy muy orgullosa, me he divertido mucho, hay una química impresionante entre los coaches y eso me hace muy feliz, porque es un programa divertido… Todos tenemos algo que decir, hay tramposos (risas) que llegan con flores, bolsas, yo que soy la única mujer no hago eso, pero traigo mis sudaderas (risas)… Estoy muy emocionada porque hay una diversidad de talento impresionante, porque Latinoamérica tiene mucho que ofrecer, muchas voces. Estoy llena de ilusión de poder lograr a que alguien cumpla ese sueño, ya no hay tantas oportunidades en la música. Cuando empecé era análogo, era otra historia… Vengo de una casa donde mi papá fue el precursor del rock and roll en español, entonces estoy contenta de poder regresarle a la música algo de lo tanto que me ha dado a mí.

P: ¿Qué te has encontrado en estas personas que vienen a las audiciones con un sueño, con una ilusión?

A.G.: Pues eso, me recuerdan a mí, a esa ilusión que no hay que perder nunca. Las ganas de llegar a un lugar en un minuto y medio, con esos nervios, esa presión… Es muy poca la oportunidad, creo que ahí los nervios les puede jugar una mala pasada. Estoy contenta de formar parte de una gran producción, de ser mujer, de tener 30 años en la música, de ser bailarina, aprender teatro, al poder manejar mejor el escenario le puedo dar algún consejo.

P: ¿Qué es lo que buscas para tu team?

A.G.: Me voy a ir con las voces distintas, con las que pueda trabajar… El otro día, en las grabaciones de las audiciones a ciegas, hubo un momento muy tenso porque había una persona que cantaba hermoso, pero ya tienes gentes que a veces es parecida o tienes una táctica, y no entienden, es difícil entre tantas voces escoger, y luego quién te va a escoger a ti cuando nos damos los 4 vueltas. Hay gente que le gusta lo urbano, el regaetón y W es un gran productor. Luis Fonsi ni se diga, tienen muchísimos años en esto, ahora que tiene un número uno en el mundo, es impresionante lo que ha logrado, ahí te demuestra que cuando tu luchas y luchas la vida te da sorpresas.

P: ¿Cómo es estar ‘a ciegas’?

A.G.: El puro oído, yo todo lo que hago lo hago de oído, así que confío mucho en el. Abrirlo bien, estar despierto, sentir, porque no es nada más escuchar, sino que te hagan sentir… Cuando interpretas una canción con un poquito del dolor que te puede dar la vida, vas a poder transmitirlo, pero si tú no transmites nada, por más bonito que cantes, a mí no me importa. Hay gente que a mí me aburre, que canta tan bonito que no. Pero creo que eso es la personalidad de cada coach, de cada artista también tener eso. Por ejemplo, hay gente que canta como si estuviera en un kareoke, hay muchas cosas que uno no se da cuenta y pasa. Si yo escucho mucho una canción te la termino cantando como esa persona, pero no, tengo que cantar como yo. Hay muchos momentos que nos hemos reído de las tonterías que pasan. Hay cosas que uno no se imagina pero esta ‘Voz’ tienen una gama de personalidades, de momentos, de sorpresas, de producción pero sin que nos hayan dicho nada, cada uno de los coaches tenemos nuestra locura.

P: ¿Cómo es esto de trabajar entre amigos pero a la vez competir y buscar cada uno su estrategia?

A.G.: ¡Enemigos!… en el escenario (risas) A veces cuando quieres luchar para que se vengan contigo yo les saco la bota, la guitarra pero los demás también seducen. Luis es muy serio, muy constante, dice palabras mágicas. Wisin también es duro y es muy romántico… Carlos Vives es tremendo, es el más tramposo.

P: ¿Cómo es el momento que decides verlo y das vuelta las silla?, ¿qué se siente?

A.G.: Es como cuando abres una caja de sorpresa y no sabes qué va a pasar. A mi me ha pasado de escuchar un vozarrón y pensar que me voy a encontrar con una persona grande y es una flaquita. O una voz que pensaba que era una mujer y era un hombre. Había una que yo no me imaginaba jamás, y no más de verlo era un artistas y no volteé, ahí sí me dolió. Otra que también cantaba hermoso pero yo tenía una voz parecía, pero así pasa, y eso es también magia, sentir que puede tener ángel, que tenga ese factor que puede llamar la atención y te de sensaciones, hay gente que no se atreve, hay que mostrar ese sentimiento y poder desnudar a esa persona, es como una cebolla, tienes que ir sacando las capas.